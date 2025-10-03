"Великий напад на Крим" до зими: у ЗСУ відповіли, чи можлива висадка десанту (відео)

Західний військовий експерт Майкл Кларк припустив, що до зими цього року Україна може здійснити "великий напад на Крим", зокрема вдарити по мосту окупантів або навіть висадити десант. Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук пояснив, чому говорити про це поки зарано.

"Якщо мова йде про подібні наступальні операції, то слід розуміти, що для цього Збройним силам треба форсувати річку Дніпро, де немає відомого усім Антонівського мосту, що в принципі досить складно навіть за кращих погодних умов", — зауважив військовий в ефірі телеканалу "Київ" 3 жовтня.

Він наголосив, що подібні висадки загалом — це "задача з величезною зірочкою". Росіяни теж не наважуються форсувати Дніпро, хоча правобережжя Херсонської області вони вже незаконно записали у свою Конституцію.

"Допоки ми не побачимо якоїсь широкої наступальної операції, кампанії з суходолу, заходження по коридорах в Крим, говорити про якісь подібні акції, мабуть, дуже і дуже рано", — заявив Плетенчук.

Він пояснив, що для серйозного прориву треба накопичити сили й засоби, які б переважали ворожі.

"Відповідно, ворог це обов'язково помітить", — запевнив речник ВМС.

Тобто, як він повідомив, неочікувано зробити це не вийде. Водночас удари по Кримському мосту — це зовсім інша сфера діяльності, тому що в цьому випадку є конкретна операція, і її можливо тримати у таємниці.

"Це або одна фура з вибухівкою, або дрон, який іде під водою. Або ще щось. Тому так, тут можна приховано завдати удар. Звісно, якщо його теж не анонсувати попередньо", — додав військовий.

Нагадаємо, професор Майкл Кларк у коментарі Sky News припустив, що українські військові "ще можуть мати щось у рукаві" попри наближення холодів. Він наголосив, що українці люблять "робити сюрпризи" і знають, як це впливає на росіян і Захід.

Речник ВМС Дмитро Плетенчук пояснив, що Росія перетворила Крим у форпост, і там все ще достатньо цілей для ударів ЗСУ.