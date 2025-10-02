Операції в Криму: які головні цілі ВМС ЗСУ на окупованому росіянами півострові, — Плетенчук

Російська Федерація поступово втрачає в Криму засоби протиповітряної оборони та тихохідну авіацію, зокрема, літаки Ан-26, Бе-12 та гелікоптери Мі-8. Особливість останніх ударів у тому, що пошкоджується техніка, яка заважає працювати дронам Збройних сил України, пояснив речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук. Росіяни перетворили Крим у форпост і там все ще достатньо цілей для ударів.

Росіяни використовують тихохідну авіацію для полювання на українські морські дрони, сказав речник ВМС в інтерв'ю УНІАН. Наприклад, коли Бе-8 летить низько над водою, то екіпаж візуально вистежує безпілотники. При цьому Крим за кількістю засобів ППО наближається до Москви. Установки прикривають військові об'єкти, якими Кремль наповнив півострів за час окупації.

Плетенчук описав, якими методами росіяни захищають Кримський міст, по якому, ймовірно, не наважуються везти важку бронетехніку. З повітря прикривають ударні та розвідувальні дрони ("Форпост", "Оріон", Mohajer-6), інколи патрулюють наддорогий Су-57, який працює у супроводі інших літаків. Крім того, у морі патрулюють катери, на поверхні — бонові загородження, на дні — спеціальні перешкоди. Мета росіян — не дати Україні вдарити по мосту ні з повітря, ні з води. Щоб пробити такий захист, ВМС покладаються на "колег з Повітряних Сил". Втім, для ВМС залишаються інші цікаві цілі в Криму — це казарми, склади боєприпасів, майданчики для зберігання військової техніки, відновлена військова інфраструктура часів СРСР. Крім того — зручні для швартування кораблів бухти Севастополя та військові аеродроми, додав він.

"Окупанти називали Крим "непотопляемым авианосцем", тому що там – п’ять військових аеродромів, де "все злітає та сідає". В Криму залишається багато катерів протидиверсійної оборони типу "Грачьонок", "Раптор" тощо, які виконують завдання з охорони пункту базування. Це не бойовий флот та жодної загрози їхнє озброєння у вигляді кулеметів для нас не становить", — наголосив речник ВМС.

Крім того, Плетенчук описав загальну ситуацію у Чорному та Азовському морях. Зокрема, у Новоросійську ЧФ РФ тримає носії "Калібрів", які раз чи два на місяць наважуються вийти в море, щоб обстріляти Україну, підтвердив офіцер. Ідеться сумарно про вісім кораблів, які разом можуть запустити 52 ракети: фрегати "Адмірал Макаров", "Адмірал Ессен" (по 8 ракет), три кораблі проєкту "Буян-М" (також по вісім), три субмарини 636-го проєкту (ще по чотири на кожну).

Вибухи в Криму — деталі

Зазначимо, Фокус писав про засоби ураження ВМС ЗСУ, які відпрацьовували про військових об'єктах РФ. Серед них — ракети "Нептун" з дальністю від 300 до 1000 км. Про один з таких ударів стало відомо весною 2025 року. Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін розповів, що по порту Туапсе прилетів п'ятиметровий "довгий Нептун", який перелетів Чорне море попри російські засоби ППО та вдарив по нафтопереробному заводу. Перше випробування відбулось дещо іншому місці — вибухало в Криму, заявив посадовець. Тоді ж Дмитро Плетенчук повідомив, що ВМС ЗСУ — це основний підрозділ, який запускає ракети "Нептун" за участю інших складових Сил оборони (наприклад, СБУ)

Нагадуємо, 1 вересня "Укроборонпром" показав, як виглядає оновлена ракета "Нептун-Д": розповіли, скільки вона важить та які додаткові можливості має.