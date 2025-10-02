Операции в Крыму: какие главные цели ВМС ВСУ на оккупированном полуострове, — Плетенчук

Российская Федерация постепенно теряет в Крыму средства противовоздушной обороны и тихоходную авиацию, в частности, самолеты Ан-26, Бе-12 и вертолеты Ми-8. Особенность последних ударов в том, что повреждается техника, которая мешает работать дронам Вооруженных сил Украины, пояснил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук. Россияне превратили Крым в форпост, и там все еще достаточно целей для ударов.

Россияне используют тихоходную авиацию для охоты на украинские морские дроны, сказал представитель ВМС в интервью УНИАН. Например, когда Бе-8 летит низко над водой, то экипаж визуально выслеживает беспилотники. Тем временем Крым по количеству средств ПВО приближается к Москве. Установки прикрывают военные объекты, которыми Кремль наводнил полуостров за время оккупации.

Плетенчук описал, какими методами россияне защищают Крымский мост, по которому, вероятно, не решаются везти тяжелую бронетехнику. С воздуха прикрывают ударные и разведывательные дроны ("Форпост", "Орион", Mohajer-6), иногда патрулируют сверхдорогой Су-57, работающий в сопровождении других самолетов. Кроме того, в море патрулируют катера, на поверхности — боновые заграждения, на дне — специальные препятствия. Цель россиян — не дать Украине ударить по мосту ни с воздуха, ни с воды. Чтобы пробить такую защиту, ВМС полагаются на "коллег из Воздушных Сил". Впрочем, для ВМС остаются другие интересные цели в Крыму — это казармы, склады боеприпасов, площадки для хранения военной техники, восстановленная военная инфраструктура времен СССР. Кроме того — удобные для швартовки кораблей бухты Севастополя и военные аэродромы, добавил он.

"Оккупанты называли Крым "непотопляемым авианосцем", потому что там — пять военных аэродромов, где "все взлетает и садится". В Крыму остается много катеров противодиверсионной обороны типа "Граченок", "Раптор" и т.д., которые выполняют задачи по охране пункта базирования. Это не боевой флот и никакой угрозы их вооружение в виде пулеметов для нас не представляет", — подчеркнул представитель ВМС.

Кроме того, Плетенчук описал общую ситуацию в Черном и Азовском морях. В частности, в Новороссийске ЧФ РФ держит носители "Калибров", которые раз или два в месяц решаются выйти в море, чтобы обстрелять Украину, подтвердил офицер. Речь идет суммарно о восьми кораблях, которые вместе могут запустить 52 ракеты: фрегаты "Адмирал Макаров", "Адмирал Эссен" (по 8 ракет), три корабля проекта "Буян-М" (также по восемь), три субмарины 636-го проекта (еще по четыре на каждую).

Взрывы в Крыму — детали

Отметим, Фокус писал о средствах поражения ВМС ВСУ, которые отрабатывали о военных объектах РФ. Среди них — ракеты "Нептун" с дальностью от 300 до 1000 км. Об одном из таких ударов стало известно весной 2025 года. Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Герман Сметанин рассказал, что по порту Туапсе прилетел пятиметровый "длинный Нептун", который перелетел Черное море несмотря на российские средства ПВО и ударил по нефтеперерабатывающему заводу. Первое испытание состоялось несколько в другом месте — взрывалось в Крыму, заявил чиновник. Тогда же Дмитрий Плетенчук сообщил, что ВМС ВСУ — это основное подразделение, которое запускает ракеты "Нептун" с участием других составляющих Сил обороны (например, СБУ)

Напоминаем, 1 сентября "Укроборонпром" показал, как выглядит обновленная ракета "Нептун-Д": рассказали, сколько она весит и какие дополнительные возможности имеет.