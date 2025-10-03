"Большое нападение на Крым" до зимы: в ВСУ ответили, возможна ли высадка десанта (видео)

Западный военный эксперт Майкл Кларк предположил, что до зимы этого года Украина может осуществить "большое нападение на Крым", в частности ударить по мосту оккупантов или даже высадить десант. Представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, почему говорить об этом пока рано.

"Если речь идет о подобных наступательных операциях, то следует понимать, что для этого Вооруженным силам надо форсировать реку Днепр, где нет известного всем Антоновского моста, что в принципе достаточно сложно даже при лучших погодных условиях", — отметил военный в эфире телеканала "Киев" 3 октября.

Он отметил, что подобные высадки в целом — это "задача с огромной звездочкой". Россияне тоже не решаются форсировать Днепр, хотя правобережье Херсонской области они уже незаконно записали в свою Конституцию.

"Пока мы не увидим какой-то широкой наступательной операции, кампании с суши, захода по коридорам в Крым, говорить о каких-то подобных акциях, пожалуй, очень и очень рано", — заявил Плетенчук.

Он пояснил, что для серьезного прорыва надо накопить силы и средства, которые бы превосходили вражеские.

"Соответственно, враг это обязательно заметит", — заверил представитель ВМС.

То есть, как он сообщил, неожиданно сделать это не получится. В то же время удары по Крымскому мосту — это совсем другая сфера деятельности, потому что в этом случае есть конкретная операция, и ее возможно держать в тайне.

"Это или одна фура со взрывчаткой, или дрон, который идет под водой. Или еще что-то. Поэтому да, здесь можно скрыто нанести удар. Конечно, если его тоже не анонсировать предварительно", — добавил военный.

Напомним, профессор Майкл Кларк в комментарии Sky News предположил, что украинские военные "еще могут иметь что-то в рукаве" несмотря на приближение холодов. Он отметил, что украинцы любят "делать сюрпризы" и знают, как это влияет на россиян и Запад.

Спикер ВМС Дмитрий Плетенчук объяснил, что Россия превратила Крым в форпост, и там все еще достаточно целей для ударов ВСУ.