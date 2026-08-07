"Є інформація та люди": опір дістався захисних споруд Кримського мосту (відео)

Активісти руху опору "Свобода Росії" дали зрозуміти, що захист Кримського мосту, про який запевняє пропаганда, — далеко не такий надійний.

Військовослужбовці довели протилежне, опублікувавши кадри, зняті поблизу об’єкта. Відповідні кадри опубліковано в соціальних мережах Легіону "Свобода Росії".

"Ми спокійно пройшли там, де нас "не повинно бути", і зафіксували все, що було необхідно. Навіть ключовий об’єкт у Керченській протоці більше не є територією, що перебуває під контролем режиму. Для Опору не існує закритих об’єктів чи неприступних рубежів. Є інформація та люди, готові діяти. І міст, який поки що стоїть у неспокійних водах Керченської протоки", — йдеться у заяві.

На кадрах чітко видно і сам міст, і захисні споруди, зведені навколо нього.

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Наприкінці повідомлення автори закликали тих, хто володіє важливою інформацією, ділитися нею, щоб наблизити перемогу над режимом.

Нещодавно командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді пояснив, що Україна навмисно не завдає ударів по Кримському мосту, щоб поступово ізолювати тимчасово окупований Крим.

За його словами, головна мета ЗСУ полягає не у знищенні самого мосту, а в тому, щоб позбавити російське угруповання можливості отримувати паливо, боєприпаси, техніку та особовий склад.

У свою чергу сейсмолог Дмитро Гринь з Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна не виключає, що Кримський міст може обвалитися під час землетрусу. Він наголосив, що РФ під час будівництва мосту навмисно занизила сейсмологічну небезпеку цієї території.

Споруда зведена на системі розломів між Керченським і Таманським півостровами. Незначні землетруси, характерні для цього регіону, спричинятимуть накопичення незворотних дрібних пошкоджень. Якщо станеться сильний землетрус відповідно до столітнього циклу, то споруда може обвалитися, і для цього навіть не доведеться "допомагати" українськими ракетами.

Нагадаємо, розробник "Фламінго" відповів на запитання, чи може його ракета знищити Кримський міст.