Дрони атакували Воронезьку область РФ: після ударів палає логістичний хаб Wildberries (відео)
У ніч на 11 серпня безпілотники атакували Воронезьку область у Росії. У мережі пишуть про серію вибухів та сильну пожежу у Воронежі.
Повідомляється, що ймовірною ціллю обстрілу став великий логістичний хаб компанії Wildberries у Воронежі. Про це розповіли OSINT-аналітики.
"У Воронежі після вибухів палає логістичний хаб Wildberries", — пишуть моніторингові канали.
У мережі також поширили кадри атаки на Воронеж. На відеороликах видно, як на місці "прильотів" здіймається сильна пожежа і густий дим.
У Wildberries повідомили, що з об'єктів компанії у Воронезькій області було евакуйовано співробітників на тлі небезпеки, пишуть російські ЗМІ.
За уточненням моніторингового каналу Astra, судячи з кадрів, які поширюють Telegram-канали, палає територія логістичного комплексу Wildberries за адресою у селі Александрівка Новоусманського району Воронезької області. Цей комплекс відносно новий — запрацював лише наприкінці 2025 року. Площа хабу сягає 152,9 тисяч квадратних метрів, а обсяг зберігання — понад 90 мільйонів товарних позицій. У будівництво цього хабу компанія вклала близько 11 мільярдів рублів.
Водночас точних підтверджень ураження логістичного хабу на момент публікації не надходило.
Нагадаємо, 10 серпня безпілотники уперше долетіли до Тобольської області в Росії, уразивши великий хімічний завод.
Також 10 серпня безпілотники атакували великий нафтохімічний завод в російському Татарстані.