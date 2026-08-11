Дрони атакували Воронезьку область РФ: після ударів палає логістичний хаб Wildberries (відео)

У ніч на 11 серпня безпілотники атакували Воронезьку область у Росії. У мережі пишуть про серію вибухів та сильну пожежу у Воронежі.

Повідомляється, що ймовірною ціллю обстрілу став великий логістичний хаб компанії Wildberries у Воронежі. Про це розповіли OSINT-аналітики.

"У Воронежі після вибухів палає логістичний хаб Wildberries", — пишуть моніторингові канали.

У мережі також поширили кадри атаки на Воронеж. На відеороликах видно, як на місці "прильотів" здіймається сильна пожежа і густий дим.

Кадри наслідків атаки дронів на Wildberries у Воронежі 11 серпня

У Wildberries повідомили, що з об'єктів компанії у Воронезькій області було евакуйовано співробітників на тлі небезпеки, пишуть російські ЗМІ.

За уточненням моніторингового каналу Astra, судячи з кадрів, які поширюють Telegram-канали, палає територія логістичного комплексу Wildberries за адресою у селі Александрівка Новоусманського району Воронезької області. Цей комплекс відносно новий — запрацював лише наприкінці 2025 року. Площа хабу сягає 152,9 тисяч квадратних метрів, а обсяг зберігання — понад 90 мільйонів товарних позицій. У будівництво цього хабу компанія вклала близько 11 мільярдів рублів.

Відео дня

На місці "прильотів" у Воронезькій області сильна пожежа

Водночас точних підтверджень ураження логістичного хабу на момент публікації не надходило.

Нагадаємо, 10 серпня безпілотники уперше долетіли до Тобольської області в Росії, уразивши великий хімічний завод.

Також 10 серпня безпілотники атакували великий нафтохімічний завод в російському Татарстані.