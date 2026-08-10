Три факели на хімзаводі: БпЛА вперше долетіли до Тобольська за 2000 км від України (відео)

Українські дрони пролетіли понад 2000 км та влучили по хімзаводу "ЗапСибНефтехим" у Тобольську Тюменської області Росії. Місцева влада визнала влучання, а Міноборони РФ зігнорував атаку, оскільки Тюменська область навіть не згадується у звіті про атаку дронів ЗСУ. Росіяни опублікували відео з хмарами вогню посеред переплетіння труб на промисловому об'єкті.

Інформація про звуки вибухів та пожежу у Тобольську з'явилась у мережі близько 14:30 10 серпня, ідеться у серії дописів моніторингового анонімного Telegram-каналу Exilenova+. Спершу писали про влучання по місцевому нафтопереробному заводу, а потім з'ясувалось, що горить хімзавод, який належить підсанкційній корпорації "Сибур".

У перших повідомлення з місця подій, які з'явились о 14:44, ішлося про займання у промзоні Тобольська, про підозру на удар по НПЗ, а потім — про атаку на нафтохімічний комплекс "ЗапСибНефтехим" від "Сибур". На відео — стовби диму, язики вогню, які охопили труби, та коментарі росіян, які дивуються інциденту. У кадр, серед іншого, потрапили три труби висотою з десяток метрів, охоплених полум'ям. Згодом у каналі уточнили, що могло статись влучання по газофрактуючій установці підприємства за понад 2000 км від України.

Відео дня

Українське командування поки не підтвердило атаку на об'єкт у Тюменській області.

Удари по РФ — що сталось під Тюменню 10 серпня

Губернатор Тюменської області Олександр Моор о 14:36 написав у Telegram про займання "на території підприємства", але не вказав назву та інші деталі. Російський чиновник не уточнив, чи є постраждалі росіяни та який масштаб займання. Трьома годинами раніше, об 11:18, Моор попередив населення про безпілотники, які дістались у далекий регіон РФ. Тим часом Міноборони РФ зранку 10 серпня написало у Telegram, що росіян атакувало 495 українських дронів. Вказувалось, що була загроза для 16 російських регіонів та ТОТ Криму, але про Тюмень не згадали.

На Google maps бачимо, що відстань від України до цілі у Тюменській області та у Тобольську — близько 2200-2300 км.

Фото: Google Maps

РосЗМІ Astra провело геолокацію кадрів влучання дронів у Тобольську та підтвердило, що палає центральна газофракційна установка тобольського підприємства "ЗапСибНефтехим". Також з'ясувалось, що потужність хімзаводу — виготовлення 2,5 млн тонн полімерів на рік. Установка, по які вдарили БпЛА, призначена для того, щоб суміш газів перетворити на сировину для виготовлення поліетилену, поліпропілену для труб тощо. Корпорація "Сибур", якій належить завод у Тобольську, перебуває під санкціями РНБО України.

Зазначимо, Фокус писав про інші влучання, які стались в ніч на 10 серпня під час атаки дронів на РФ. Серед іншого, палало у Татарстані у Нижньокамську: загорівся місцевий НПЗ.

Нагадуємо, 10 серпня стало відомо про зростання попиту на укриття у РФ: росіяни побоюються ударів України.