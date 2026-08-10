Від Москви до Татарстану: у РФ зріс попит на індивідуальні бетонні укриття, — соцмережі (фото)

З липня у Російській Федерації зацікавились залізобетонними конструкціями — коробами з отворами для дверей та без вікон, розповіли у мережі. Кожен росіянин може придбати індивідуальне бомбосховище за ціною близько 2 тис. дол. При цьому інтерес до таких виробів покриває площу РФ, до якої долітали українські дрони. Чим особливі залізобетонні укриття, які хочуть купити мешканці Москви чи Санкт-Петербургу?

У РФ з'явився новий тренд, який і був "задуманий" на початку вторгнення у 2014 році, ідеться в іронічному дописі у Telegram-каналі волонтера та громадського діяча Сергія Стерненка. Стерненко звернув увагу на оголошення на російських майданчиках інтернет-торгівлі, на яких почали продавати індивідуальні бетонні укриття.

Допис волонтера з'явився зранку 10 серпня, через сім днів після завершення 40-денної операції примушування РФ до миру та після продовження цієї операції на невизначений термін.

"Так і було задумано від початку, ще у 2014 році, коли Росія почала війну. По плану", — написав Стерненко, завершивши абзац зображенням російського диктатора Путіна, який і склав "план" війни.

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Слова волонтера розвеселили українців, які залишили понад 5 тис. усміхнених емодзі під повідомленням.

Удари по РФ — Стерненко про укриття РФ 10 серпня Фото: Скриншот

Тим часом на новий тренд у РФ звернули увагу також і пабліки Санкт-Петербургу. У повідомленні за 9 серпня ішлося про те, що на російській території з'явився попит на бомбосховища. Вказано, що виробник пропонує укриття за ціною від 300 тис. руб. (близько 2 тис. дол.). Основні характеристики виробу — близько 10 м, є вхід, немає вікон. Зауважується, що бажаючі можуть за власні кошти провести у сховища світло, вентиляцію, поставити двері. У дописі звернули увагу, що ціна укриття близько до вартості старого автомобіля і що росіяни "можуть готуватись до апокаліпсиса з комфортом".

Удари по РФ — що відомо про укриття

Вказані оголошення та низку інших можна відшукати на російському майданчику інтернет-торгівлі "Авіто". Нетривалий пошук показав, що індивідуальні бомбосховища пропонують купити у регіонах, які фігурували у зведення Генштабу ЗСУ: у Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарі, Воронежі, Нижньому Новгороді, Саратові, у Башкортостані та Татарстані. Ціна у Москві — 250 тис. руб, а найдорожче — у Твері за 390 тис. руб. Орієнтовно, пропозиції з'явились з кінця липня 2026 року.

Удари по РФ — інтернет-магазин про укриття для Москви 10 серпня Фото: Скриншот

Зазначимо, Фокус писав про удари по РФ, які, ймовірно, примусили росіян купувати індивідуальні бетонні укриття за 2 тис. дол. Один з останніх ударів відбувся в ніч на 10 серпня. У мережі з'явились дописи з Татарстану, який атакували безпілотники. Місцеві жителі чули звуки вибухів та гул моторів безпілотників. Населений пункт, у якому лунали вибухи, — Нижньокамськ: росЗМІ Astra написало, що могла відбутись атака на підприємство ПАО "Нижнекамскнефтехим", хоча поруч розташований також НПЗ "Татнефть" та ще один нафтопереробний комплекс. Губернатор Татарстану заявив, що загинуло 13 росіян.

Нагадуємо, 4 серпня було гучно під Санкт-Петербургом: після атаки дронів загорілись склади однієї з найбільших торгівельних мереж "Лента".