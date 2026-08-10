От Москвы до Татарстана: в РФ вырос спрос на индивидуальные бетонные укрытия, — соцсети (фото)

С июля в Российской Федерации проявили интерес к железобетонным конструкциям — коробам с отверстиями для дверей и без окон, сообщили в сети. Каждый россиянин может приобрести индивидуальное бомбоубежище по цене около 2 тыс. долл. При этом интерес к таким изделиям охватывает ту часть территории РФ, до которой долетали украинские дроны. Чем особенны железобетонные укрытия, которые хотят купить жители Москвы или Санкт-Петербурга?

В РФ появился новый тренд, который и был "задуман" в начале вторжения в 2014 году, говорится в ироничном посте в Telegram-канале волонтера и общественного деятеля Сергея Стерненко. Стерненко обратил внимание на объявления на российских площадках интернет-торговли, на которых начали продавать индивидуальные бетонные укрытия.

Сообщение волонтера появилось утром 10 августа, через семь дней после завершения 40-дневной операции по принуждению РФ к миру и после продления этой операции на неопределенный срок.

"Так и было задумано с самого начала, ещё в 2014 году, когда Россия начала войну. По плану", — написал Стерненко, завершив абзац изображением российского диктатора Путина, который и разработал "план" войны.

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Слова волонтера развеселили украинцев, которые оставили под постом более 5 тыс. улыбающихся смайликов.

Удары по РФ — Стерненко о прикрытии РФ 10 августа Фото: Скриншот

Между тем на новый тренд в РФ обратили внимание также и паблики Санкт-Петербурга. В сообщении от 9 августа говорилось о том, что на российской территории появился спрос на бомбоубежища. Указано, что производитель предлагает укрытия по цене от 300 тыс. руб. (около 2 тыс. долл.). Основные характеристики изделия — около 10 м, есть вход, нет окон. Отмечается, что желающие могут за свой счет провести в убежище свет, вентиляцию, установить дверь. В публикации обратили внимание, что цена укрытия близка к стоимости подержанного автомобиля и что россияне "могут готовиться к апокалипсису с комфортом".

Удары по РФ — что известно об укрытии

Указанные объявления и ряд других можно найти на российской платформе интернет-торговли "Авито". Недолгий поиск показал, что индивидуальные бомбоубежища предлагают купить в регионах, которые фигурировали в сводке Генштаба ВСУ: в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже, Нижнем Новгороде, Саратове, в Башкортостане и Татарстане. Цена в Москве — 250 тыс. руб., а дороже всего — в Твери за 390 тыс. руб. Ориентировочно, предложения появились с конца июля 2026 года.

"Удары по РФ" — интернет-магазин, предлагающий укрытия для Москвы 10 августа Фото: Скриншот

Отметим, что Фокус писал об ударах по РФ, которые, вероятно, заставили россиян покупать индивидуальные бетонные укрытия по цене 2 тыс. долл. Один из последних ударов произошел в ночь на 10 августа. В сети появились сообщения из Татарстана, который подвергся атаке беспилотников. Местные жители слышали звуки взрывов и гул моторов беспилотников. Населённый пункт, в котором раздавались взрывы, — Нижнекамск: российское СМИ Astra сообщило, что, возможно, произошла атака на предприятие ПАО "Нижнекамскнефтехим", хотя поблизости также расположен НПЗ "Татнефть" и ещё один нефтеперерабатывающий комплекс. Губернатор Татарстана заявил, что погибли 13 россиян.

Напоминаем, что 4 августа под Санкт-Петербургом звучали взрывы: после атаки дронов загорелись склады одной из крупнейших торговых сетей "Лента".