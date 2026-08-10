Три факела на химзаводе: БПЛА впервые долетели до Тобольска, расположенного в 2000 км от Украины (видео)

Украинские дроны пролетели более 2000 км и нанесли удар по химическому заводу "ЗапСибНефтехим" в Тобольске Тюменской области России. Местные власти подтвердили попадание, а Минобороны РФ проигнорировало атаку, поскольку Тюменская область даже не упоминается в отчете о нападении дронов ВСУ. Россияне опубликовали видео с облаками огня посреди переплетения труб на промышленном объекте.

Информация о звуках взрывов и пожаре в Тобольске появилась в сети около 14:30 10 августа, говорится в серии сообщений анонимного мониторингового Telegram-канала Exilenova+. Сначала писали о попадании в местный нефтеперерабатывающий завод, а затем выяснилось, что горит химзавод, принадлежащий корпорации "Сибур", находящейся под санкциями.

В первых сообщениях с места событий, появившихся в 14:44, речь шла о возгорании в промышленной зоне Тобольска, о подозрении на удар по НПЗ, а затем — об атаке на нефтехимический комплекс "ЗапСибНефтехим" компании "Сибур". На видео — столбы дыма, языки пламени, охватившие трубы, и комментарии россиян, удивляющихся происшествию. В кадр, среди прочего, попали три трубы высотой около десяти метров, охваченные пламенем. Позже на канале уточнили, что, возможно, произошло попадание по газофрактующей установке предприятия, расположенной более чем в 2000 км от Украины.

Відео дня

Украинское командование пока не подтвердило нападение на объект в Тюменской области.

Удары по РФ — что произошло под Тюменью 10 августа

Губернатор Тюменской области Александр Моор в 14:36 написал в Telegram о возгорании "на территории предприятия", но не указал название и другие подробности. Российский чиновник не уточнил, есть ли пострадавшие россияне и каков масштаб возгорания. Тремя часами ранее, в 11:18, Моор предупредил население о беспилотниках, которые добрались до отдаленного региона РФ. Между тем Минобороны РФ утром 10 августа сообщило в Telegram, что на россиян напали 495 украинских дронов. Указывалось, что угроза нависла над 16 российскими регионами и ТОТ Крыма, но о Тюмени не упомянули.

На Google Maps видно, что расстояние от Украины до цели в Тюменской области и в Тобольске составляет около 2200–2300 км.

Фото: Google Maps

РоссСМИ "Astra" провело геолокацию кадров попадания дронов в Тобольске и подтвердило, что горит центральная газофракционная установка тобольского предприятия "ЗапСибНефтехим". Также выяснилось, что мощность химзавода составляет 2,5 млн тонн полимеров в год. Установка, по которой нанесли удар БПЛА, предназначена для преобразования смеси газов в сырьё для производства полиэтилена, полипропилена для труб и т. д. Корпорация "Сибур", которой принадлежит завод в Тобольске, находится под санкциями СНБО Украины.

Отметим, что Фокус писал о других попаданиях, произошедших в ночь на 10 августа во время атаки дронов на РФ. В частности, в Татарстане, в Нижнекамске, произошло возгорание: загорелся местный НПЗ.

Напоминаем, что 10 августа стало известно о росте спроса на укрытия в РФ: россияне опасаются ударов со стороны Украины.