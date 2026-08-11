Дроны атаковали Воронежскую область РФ: после ударов горит логистический хаб Wildberries (видео)

В ночь на 11 августа беспилотники нанесли удар по Воронежской области в России. В сети сообщают о серии взрывов и сильном пожаре в Воронеже.

Сообщается, что вероятной целью обстрела стал крупный логистический хаб компании Wildberries в Воронеже. Об этом сообщили OSINT-аналитики.

"В Воронеже после взрывов горит логистический хаб Wildberries", — сообщают мониторинговые каналы.

В сети также появились кадры атаки на Воронеж. На видеороликах видно, как в местах попаданий разгорается сильный пожар и поднимается густой дым.

Кадры последствий атаки дронов на Wildberries в Воронеже 11 августа

В Wildberries сообщили, что с объектов компании в Воронежской области были эвакуированы сотрудники из-за опасности, пишут российские СМИ.

По данным мониторингового канала Astra, судя по кадрам, распространяемым Telegram-каналами, горит территория логистического комплекса Wildberries, расположенного в селе Александровка Новоусманского района Воронежской области. Этот комплекс относительно новый — заработал только в конце 2025 года. Площадь хаба составляет 152,9 тысячи квадратных метров, а объем хранения — более 90 миллионов товарных позиций. В строительство этого хаба компания вложила около 11 миллиардов рублей.

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В то же время на момент публикации точных подтверждений поражения логистического хаба не поступало.

Напомним, 10 августа беспилотники впервые долетели до Тобольской области в России, нанеся удар по крупному химическому заводу.

Кроме того, 10 августа беспилотники атаковали крупный нефтехимический завод в российском Татарстане.