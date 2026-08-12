Дроны всю ночь атаковали Новороссийск: в городе зафиксированы многочисленные удары и возгорания в районе порта (видео)

В ночь на 12 августа Новороссийск в Краснодарском крае РФ подвергся массированной атаке беспилотников. Местные власти сообщают об атаке дронов и беспилотных морских катеров, а в самом городе фиксируются пожары.

По предварительным данным, пожар в Новороссийске, в частности, зафиксирован в районе морского порта. Об этом сообщают OSINT-аналитики.

Что известно о ночной атаке

Отмечается, что в порту Новороссийска, в частности, мог подвергнуться нападению зерновой элеватор. Речь идет о крупном зерноперевалочном комплексе, предназначенном для приема, хранения и погрузки зерна на морские суда для последующего экспорта.

Кадры атаки дронов на Новороссийск этой ночью

Мэр Новороссийска подтвердил массированный обстрел. Также он заявил, что, помимо беспилотников, была зафиксирована атака и с использованием беспилотных катеров. По его словам, из-за "падения обломков" повреждены несколько жилых домов, коммерческое здание и строительная площадка.

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Аналитики сообщают, что атака на Новороссийск продолжается уже более 5 часов. Все это время в городе слышен гул беспилотников, активная работа российской противовоздушной обороны и громкие взрывы. Местные жители жалуются на сильный запах гари и дым в центре города. Помимо угрозы со стороны беспилотников, в регионе была объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности.

В Новороссийске произошли пожары после атаки дронов

OSINT-каналы предполагают, что одной из целей этой атаки могли быть попытки сорвать планы россиян по возможному запуску крылатых ракет из-под Новороссийска. До этого поступали предупреждения от военных и властей об угрозе массированного обстрела в ближайшие дни. Однако точных данных по этому поводу пока нет.

Напомним, в ночь на 12 августа беспилотники также подвергли Крым массированной атаке: после ряда ударов в городах отключилось электричество, взрывы также раздавались в районе местных военных аэродромов.

Накануне дроны атаковали Воронежскую область РФ: под ударом оказался очередной логистический хаб Wildberries.