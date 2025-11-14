Скільки "Довгих Нептунів" везе нова пускова уставка та чому не підійшла стара: деталі відео Р-360Л

Україна модифікувала стару протикорабельну ракету Р-360 "Нептун", і тому для Р-360Л "Довгий Нептун" створили нову пускову установку, розповіли аналітики. Модифікований засіб ураження довший і товстіший, тому частину устаткування за кабіною взагалі забрали. Чим відрізняється нова пускова, яка відправляє ракети на 1 000 км?

Модифікований Р-360Л "Довгий Нептун" має довжину 6 м і це на 1,5 м більше, ніж попередній засіб ураження — крилата протикорабельна ракета Р-360 "Нептун", уточнили на порталі Defense Express. Крім того, він товстіший — 50 см проти 38 см. Також збільшили розмах крил, зауважили аналітики. З огляду на це стара пускова установка не могла б запустити модифікований засіб ураження. Саме тому на відео, оприлюдненому 14 листопада, фігурує військова техніка, яка сильно відрізняється від старого варіанту.

На порталі дослідили кадри, опубліковані президентом України Володимиром Зеленським, і помітили особливості пуску "Довгого Нептуна". На скриншоті відео — машина, з якої стартувала оновлена крилата ракета. Аналітики виділили такі особливості:

довші транспортно-пускові контейнери (ТПК), які мають форму витягнутого паралелепіпеда, а не циліндра;

кількість пускових на вантажівці — від 1-2;

пусковий пристрій встановлений на шасі Tatra 815-7 8х8;

забрали додаткове устаткування, яке раніше розміщували за кабіною вантажівки;

форма кабіни — без змін.

Ракета Нептун - як виглядає оновлена пускова установка Фото: Скриншот

Для порівняння, на порталі опублікували фото пускової установки Р-360 "Нептун". На фото дійсно бачимо чотири коротші тубусоподібні контейнери для ракет і прямокутну коробку невідомого призначення, встановлену позаду кабіни.

Ракета Нептун - як виглядає стара пускова установка для Р-360 Фото: Defense Express

У статті також пояснили питання, скільки ж ракет може запускати оновлена пускова. На відео помітили, що на вантажівці було встановлено один чи два пускових контейнери. Аналітики зауважили, що навряд чи це говорить про максимально можливе навантаження — 1-2 ракети. Натомість вони вважають, що військові показали "розміщення лише заряджених ТПК".

Ракети Нептун — демонстрація Р-360Л

На DE звернули увагу на відео з Новоросійська від 14 листопада, яке, ймовірно, ілюструє можливий приліт "Довгого Нептуна" з вагою бойової частини 260 кг. OSINTери провели геолокація кадрів і становили, що вибухало на місці дислокації засобів ППО С-300/С-400: ракета вдарила по військовій техніці, основне призначення якої — збивати саме такі засоби ураження.

Про відео з "Довгим Нептуном" також написали на мілітарному порталі Defence Blog. Зауважується, що про перші використання цих подовжених ракет почали писати з березня 2025 року. Аналітики озвучили два висновки. По-перше, Україна використовує далекобійну зброю для активних ударів по РФ. По-друге, Україна показала, що здатна сама виробляти таку зброю і самостійно вирішувати, куди бити.

Зазначимо, 14 листопада Фокус писав про вибухи у Новоросійську через наліт засобів ураження Сил оборони України. Геолокація кадрів з місця подій підтвердила ураження нафтового термінала, резервуара для нафти та військової частини, яка мала б прикрити порт з заходу, але не змогла.

Нагадуємо, агентство Reuters розповіло про наслідки удару "Довгого Нептуна" по нафтовому терміналу РФ у Новоросійськ,за 600 км від України.