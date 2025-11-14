Сколько "Длинных Нептунов" везет новая пусковая уставка и почему не подошла старая: видео с Р-360Л

Украина модифицировала старую противокорабельную ракету Р-360 "Нептун", и поэтому для Р-360Л "Длинный Нептун" создали новую пусковую установку, рассказали аналитики. Модифицированное средство поражения длиннее и толще, поэтому часть оборудования за кабиной вообще забрали. Чем отличается новая пусковая, которая отправляет ракеты на 1 000 км?

Модифицированный Р-360Л "Длинный Нептун" имеет длину 6 м и это на 1,5 м больше, чем предыдущее средство поражения — крылатая противокорабельная ракета Р-360 "Нептун", уточнили на портале Defense Express. Кроме того, он толще — 50 см против 38 см. Также увеличили размах крыльев, отметили аналитики. Учитывая это, старая пусковая установка не могла бы запустить модифицированное средство поражения. Именно поэтому на видео, обнародованном 14 ноября, фигурирует военная техника, которая сильно отличается от старого варианта.

На портале исследовали кадры, опубликованные президентом Украины Владимиром Зеленским, и заметили особенности пуска "Длинного Нептуна". На скриншоте видео — машина, с которой стартовала обновленная крылатая ракета. Аналитики выделили такие особенности:

более длинные транспортно-пусковые контейнеры (ТПК), которые имеют форму вытянутого параллелепипеда, а не цилиндра;

количество пусковых на грузовике — от 1-2;

пусковое устройство установлено на шасси Tatra 815-7 8х8;

забрали дополнительное оборудование, которое ранее размещали за кабиной грузовика;

форма кабины — без изменений.

Ракета Нептун — как выглядит обновленная пусковая установка Фото: Скриншот

Для сравнения, на портале опубликовали фото пусковой установки Р-360 "Нептун". На фото действительно видим четыре более коротких тубусообразных контейнера для ракет и прямоугольную коробку неизвестного назначения, установленную позади кабины.

Ракета Нептун — как выглядит старая пусковая установка для Р-360 Фото: Defense Express

В статье также объяснили, сколько же ракет может запускать обновленная пусковая. На видео заметили, что на грузовике был установлен один или два пусковых контейнера. Аналитики отметили, что вряд ли это говорит о максимально возможной нагрузке — 1-2 ракеты. Вместо этого они считают, что военные показали "размещение только заряженных ТПК".

Ракеты Нептун — демонстрация Р-360Л

На DE обратили внимание на видео из Новороссийска от 14 ноября, которое, вероятно, иллюстрирует возможный прилет "Длинного Нептуна" с весом боевой части 260 кг. OSINTеры провели геолокацию кадров и предположили, что взрывалось на месте дислокации средств ПВО С-300/С-400: ракета ударила по военной технике, основное назначение которой — сбивать именно такие средства поражения.

О видео с "Длинным Нептуном" также написали на милитаристском портале Defence Blog. Отмечается, что о первых использованиях этих удлиненных ракет начали писать с марта 2025 года. Аналитики озвучили два вывода. Во-первых, Украина использует дальнобойное оружие для активных ударов по РФ. Во-вторых, Украина показала, что способна сама производить такое оружие и самостоятельно решать, куда бить.

Отметим, 14 ноября Фокус писал о взрывах в Новороссийске из-за налета средств поражения Сил обороны Украины. Геолокация кадров с места событий подтвердила поражение нефтяного терминала, резервуара для нефти и воинской части, которая должна была бы прикрыть порт с запада, но не смогла.

Напоминаем, агентство Reuters рассказало о последствиях удара "Длинного Нептуна" по нефтяному терминалу РФ в Новороссийске, в 600 км от Украины.