Били "Нептун" и "Паляниця": Зеленский рассказал об уникальной атаке на Новороссийск (видео)

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил атаку на Новороссийск, которая произошла в ночь на 12 августа. Выяснилось, что в атаке участвовали крылатые ракеты "Нептун". В зоне поражения оказались порт и установки ПВО. На опубликованных кадрах — бесполезный огонь пулеметов по воздушным целям и облака дыма, поднявшиеся над городом. Что рассказал президент о новом ударе Сил обороны по российским военным и стратегическим объектам?

Заявление Зеленского появилось утром 12 августа, через несколько часов после появления видео с кадрами пожаров и дыма в Новороссийске. В посте на странице в Facebook президент сообщил, что атаку на Новороссийск провели с использованием ракет "Нептун", дронов "Паляница" и беспилотных морских катеров. Отмечается, что средства поражения достигли объектов, расположенных в 300 км от Украины.

Президент сообщил, что операция в Новороссийске была проведена совместно ВСУ (подразделения не указаны), СБУ и разведкой. Были поражены объекты — места дислокации ПВО и порт (причалы и инфраструктура).

"Оккупационный флот и вся инфраструктура, обеспечивающая его функционирование, не будут в безопасности, пока продолжается российская агрессия", — подытожил Зеленский.

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Атака на Новороссийск — подробности

Фокус писал об оружии, с помощью которого нанесли удар по Новороссийску в ночь на 12 августа. Крылатые ракеты "Нептун" имеют дальность от 300 до 1000 км и несут боевую часть весом от 150 до 350 кг (в зависимости от модификации). "Паляница" — это ракета-дрон, которая летит на расстояние до 650 км и имеет боевую часть около 100 кг. Какой тип морских дронов использовался, Зеленский не уточнил, но если это был Magura V5, то речь шла о дальности 800 км и боевой части весом 250–300 кг.

Между тем на портале пожарной службы FIRMS NASA показали горящие участки в Новороссийске, где после попадания ударов могут продолжаться пожары. В аналитическом Telegram-канале "Око Гора" указано, что Силы обороны, вероятно, нанесли удары по морскому транспортному терминалу, базе ВМС РФ и причалу "Шесхарис", на котором загружаются нефтяные танкеры.

Атака на Новороссийск — точки поражения после удара 12 августа Фото: Око Гора

Отметим, что утром 12 августа в российских пабликах и на мониторинговых каналах появилась информация об атаке на Новороссийск. На видео с места событий были показаны столбы дыма, звуки взрывов и комментарии россиян, подтверждающие удары, а некоторые предполагают "налет НЛО". Утром губернатор Краснодарского края подтвердил удар по Новороссийску, а также по Анапе, Геленджику и селу Волна Темрюкского района. По словам российского чиновника, есть восемь раненых россиян и один погибший.

Впоследствии агентство Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что после удара по Новороссийску прекратил работу зерновой терминал. Речь идет о Новороссийском зерновом терминале, который отгружает 90% зерновых культур и располагает разветвленной инфраструктурой железнодорожных и автомобильных путей для подвоза грузов.

Напоминаем, что издание The Financial Times сообщило, что вице-президент США Джей Ди Венс попросил Украину не наносить удары по порту Новороссийска и по иностранным танкерам в Чёрном море.