Бачив, куди влучав: "Шахед" РФ вдруге атакував тепловоз під Одесою

Російська Федерація виявила "коридор" в обороні та атакувала ще один тепловоз в Одеській області, повідомили в "Укрзалізниці". Влучання сталось неподалік від першого удару, внаслідок якого загинуло двоє людей. Які наслідки другої атаки та як росіяни діють на півдні України?

Про повторну атаку на залізницю під Одесою повідомив голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський в ефірі медіа "Суспільне". Як заявив Перцовський, під час другого удару поранених та загиблих не було. Посадовець не вказав, де відбувся інцидент, але уточнив, що це неподалік від удару по іншому постраждалому локомотиву.

Очільник "Укрзалізниці" розповів, що росіяни атакували тепловоз, який виконував маневр, що потяги могли роз'їхатись. З його слів, бригада завчасно отримала попередження про повітряну атаку та була у безпеці.

"Завчасно була попереджена бригада, там без постраждалих", — пояснив Перцовський.

Відео дня

Крім того, уточнюється, що залізницю атакував реактивний "Шахед", який, ймовірно, мав відеокерування. Про це може свідчити точність удару: росіяни влучили не в цілому по локомотиву, а точно по кабіні. Перцовський сказав, що ідеться про нову тактику ударів РФ, коли росіяни відшукали "коридор, де вони можуть прориватися" і туди б'ють.

"Це шахеди, які керуються вочевидь відеокамерою, тобто пілот, який по той бік, чітко бачить куди влучає", — пролунало в ефірі.

Українське командування поки не підтвердило, що на "Шахедах" на Одещині є відеокамери, які транслюють сигнал операторам РФ.

Удар по потягу — що сталось під Одесою 13 серпня

Зазначимо, зранку 13 серпня "Укрзалізниця" повідомила про удар по потягу "Дніпро-Одеса", внаслідок якого загинули двоє машиністів. На відео з місця подій показали локомотив після влучання російського дрона: кабіна, у якій були люди, повністю зім'ята та почорніла. Під час удару у вагонах перебувало 340 людей. При цьому пасажири не постраждали, але загинув машиніст та його помічник. Медіа "Суспільне" повідомило, що подія сталась на станції Буялик у Березівському районі на Одещині, розташованої за 30 км від Одеси та 80 км від окупованих територій Херсонщини.

Фокус писав про інші удари РФ по потягах. Один з ударів відбувся у січні 2025 року: росіяни влучили по пасажирському потягу "Барвінкове -Чоп" за 77 км від фронту у Донецькій області. По вагону вдарив "Шахед" РФ з керуванням на Starlink. В підсумку загинуло п'ятеро людей. Після трагічної події Україна звернулась до власника компанії SpaceX та заблокувала термінали для росіян.

Нагадуємо, Перцовський розповів про деталі удару РФ по потягу та показав рацію, яку тримав в руках машиніст за мить до загибелі.