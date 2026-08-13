Видел, куда попал: "Шахед" РФ во второй раз атаковал тепловоз под Одессой

Российская Федерация обнаружила "коридор" в обороне и атаковала ещё один тепловоз в Одесской области, сообщили в "Укрзализныце". Попадание произошло недалеко от места первого удара, в результате которого погибли два человека. Каковы последствия второй атаки и как действуют россияне на юге Украины?

О повторной атаке на железную дорогу под Одессой сообщил председатель правления "Укрзализныци" Александр Перцовский в эфире телеканала "Суспильне". Как заявил Перцовский, во время второго удара раненых и погибших не было. Чиновник не указал, где произошел инцидент, но уточнил, что это недалеко от места удара по другому пострадавшему локомотиву.

Глава "Укрзализныци" рассказал, что россияне атаковали тепловоз, который выполнял маневр, чтобы поезда могли разъехаться. По его словам, бригада заранее получила предупреждение о воздушной атаке и находилась в безопасности.

"Бригада была заблаговременно предупреждена, там нет пострадавших", — пояснил Перцовский.

Відео дня

Кроме того, уточняется, что железную дорогу атаковал реактивный "Шахед", который, вероятно, имел видеоуправление. Об этом может свидетельствовать точность удара: россияне попали не в локомотив в целом, а именно в кабину. Перцовский сказал, что речь идет о новой тактике ударов РФ, когда россияне нашли "коридор, по которому они могут прорываться", и наносят удары именно туда.

"Это "Шахеды", которых, судя по всему, управляют с помощью видеокамеры, то есть пилот, находящийся по ту сторону, чётко видит, куда попадает", — прозвучало в эфире.

Украинское командование пока не подтвердило, что на "Шахедах" в Одесской области есть видеокамеры, транслирующие сигнал операторам РФ.

Наезд на поезд — что произошло под Одессой 13 августа

Отметим, что утром 13 августа "Укрзализныця" сообщила о попадании в поезд "Днепр-Одесса", в результате чего погибли два машиниста. На видео с места происшествия показали локомотив после попадания российского дрона: кабина, в которой находились люди, полностью смята и почернела. Во время удара в вагонах находилось 340 человек. При этом пассажиры не пострадали, но погибли машинист и его помощник. Медиа "Суспильне" сообщило, что инцидент произошел на станции Буялик в Березовском районе Одесской области, расположенной в 30 км от Одессы и в 80 км от оккупированных территорий Херсонской области.

Фокус писал о других ударах РФ по поездам. Один из ударов произошел в январе 2025 года: россияне поразили пассажирский поезд "Барвинково — Чоп" в 77 км от линии фронта в Донецкой области. По вагону ударил "Шахед" РФ с управлением через Starlink. В результате погибли пять человек. После трагического события Украина обратилась к владельцу компании SpaceX и заблокировала терминалы для россиян.

Напоминаем, что Перцовский рассказал о подробностях удара РФ по поезду и показал рацию, которую машинист держал в руках за мгновение до гибели.