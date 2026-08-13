Реактивный "Шахед" попал в пассажирский поезд в Одесской области: есть погибшие, подробности

В Одесской области российский "шахид" попал в пассажирский поезд. По предварительным данным, погибли машинист и его помощник.

Об этом сообщил директор "Укрзализныци" Александр Перцовский.

По его словам, поезд заезжал на станцию, чтобы пассажиры могли безопасно эвакуироваться после того, как была зафиксирована угроза со стороны БПЛА.

Из-за резкого маневра реактивного дрона локомотивная бригада не успела полностью остановить поезд и эвакуироваться. На спасение машиниста и его помощника оставались считанные минуты.

Сообщение Александра Перцовского Фото: Скриншот

В то же время поезд с 340 пассажирами и поездная бригада были эвакуированы и не пострадали. Для пассажиров организовали доставку в Одессу на автобусах.

Нападение на поезд в Одесской области произошло во время подхода к станции. Удар по пассажирскому поезду был нанесен после того, как была зафиксирована угроза со стороны БПЛА.

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"Они погибли, останавливая поезд, чтобы обеспечить безопасную эвакуацию и спасение своих пассажиров", — сообщил Перцовский.

В "Укрзализныце" подчеркнули, что железнодорожники до последнего выполняли свою работу, останавливая поезд, чтобы спасти пассажиров.

В то же время ночью 13 августа российские войска атаковали Измаильский район Одесской области. По данным Измаильской РГА, удар пришелся на портовую инфраструктуру. В результате атаки возникли повреждения и пожар, который ликвидируют подразделения ГСЧС.

Напомним, в ночь на 5 августа российские войска нанесли массированный удар по Киеву и Киевской области. На станции "Квитневое" в Броварском районе во время атаки погибли восемь человек, которые ждали поезд.

Напомним, "Укрзализныця" сообщила о гибели людей на железнодорожной платформе возле подвергшихся нападению логистических центров в Киевской области. Также во время массированной атаки в ночь на 5 августа российский удар разрушил производственную и логистическую инфраструктуру компании "Эпицентр": погиб её сотрудник, ещё трое человек получили ранения.

В результате атаки одно из крупнейших в Украине предприятий по производству керамической плитки было фактически уничтожено.