"Не успели на свой последний поезд": на станции "Квітнева" под Киевом погибли 8 человек (видео)

Россия убила мирных жителей ночью 5 августа в Броварском районе Киевской области. Они попали под российский ракетный удар, когда ждали поезд.

Об этом рассказал глава Броварской районной государственной администрации Виталий Бигун, сообщает Фокус со ссылкой на телемарафон "Единые новости".

"Сейчас я нахожусь на станции "Квітнева", где, к сожалению, больше всего погибших и пострадавших. Вчера ночью поезд немного задержался, и люди не успели на свой последний поезд. На данный момент известно о восьми погибших", — рассказал Бигун.

По его словам, в целом в Броварском районе известно о пяти местах, где зафиксированы значительные разрушения.

Под удары противника попали логистические компании, в частности Fozzy Food, то есть предприятия, занимающиеся продуктами питания.

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"Враг продолжает наносить удары по гражданской инфраструктуре", — отметил Бигун.

Известно также о повреждениях многих жилых домов.

"В настоящее время устанавливаются масштаб и степень повреждений. Работают все соответствующие службы", — добавил Бигун.

Он также подтвердил, что ГСЧС до сих пор тушит пожар на одном из крупнейших логистических хабов, занимающемся грузоперевозками.

"Поэтому ситуация на данный момент такова: известно о восьми погибших, судьба трёх человек пока неясна, и около 12 человек сейчас находятся в больнице, где им оказывают неотложную медицинскую помощь", — подытожил Бигун.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по состоянию на 10 часов утра известно о 44 пострадавших в результате массированного российского удара по Киеву и Киевской области. Еще 17 человек погибли.

"Удар был мощным: 24 баллистические ракеты, 4 "Цирконы/Ониксы" и еще 115 дронов, значительная часть из которых — реактивные. Основная цель атаки — складские помещения гражданских предприятий, также были нанесены удары по инфраструктуре и железнодорожной станции. Объекты, не имеющие отношения к войне: пивоваренная компания, склады строительных материалов, гражданская логистика", — отметил глава государства.

Напомним, "Укрзалізниця" сообщила о погибших на железнодорожной платформе возле подвергшихся нападению логистических центров в Киевской области.

Также стало известно, что массированный ракетный удар России в ночь на 5 августа разрушил производственную и логистическую инфраструктуру компании "Эпицентр". Погиб сотрудник компании, еще трое человек получили ранения, а одно из крупнейших производств керамической плитки в Украине фактически уничтожено.