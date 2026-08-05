"Не встигли на свій останній потяг": на станції "Квітнева" під Києвом загинули 8 осіб (відео)

Росія вбила цивільних вночі 5 серпня в Броварському районі Київської області. Вони потрапили під російський удар балістикою, коли чекали на потяг.

Про це розповів голова Броварської районної державної адміністрації Віталій Бігун, повідомляє Фокус з посиланням на телемарафон "Єдині новини".

"Зараз перебуваю на станції "Квітневе", де у нас, на жаль, найбільше жертв і постраждалих. Учора вночі потяг трохи затримався, і люди не встигли на свій останній потяг. Наразі відомо про вісьмох загиблих", — розповів Бігун.

За його словами, загалом у Броварському районі відомо про п'ять локацій, де зафіксовано значні руйнування.

Під удари ворога потрапили логістичні компанії, зокрема Fozzy Food, тобто підприємства, що займаються продуктами харчування.

"Ворог продовжує бити по цивільній інфраструктурі", — зазначив Бігун.

Відео дня

Відомо також про пошкодження багатьох житлових будинків.

"Наразі встановлюються обсяг і ступінь пошкоджень. Працюють усі відповідні служби", — додав Бігун.

Він також підтвердив, що ДСНС досі гасить пожежу на одному з найбільших логістичних хабів, який займається вантажоперевезеннями.

"Тому ситуація наразі така: відомо про вісьмох загиблих, троє людей — під питанням, і близько 12 осіб зараз перебувають у лікарні, де їм надають невідкладну медичну допомогу", – підсумував Бігун.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що станом на 10 годину ранку відомо про 44 постраждалих від масованого російського удару по Києву та Київщині. Ще 17 людей загинуло.

"Важкий був удар: 24 балістичні ракети, 4 "циркони/онікси" та ще 115 дронів, значна частина з них реактивні. Основна ціль атаки – складські приміщення цивільних підприємств, також були удари по інфраструктурі, залізничній станції. Об’єкти, не дотичні до війни: пивоварна компанія, склади будівельних матеріалів, цивільна логістика", — зазначив очільник держави.

Нагадаємо, "Укрзалізниця" повідомляла про загиблих на залізничній платформі біля атакованих логістичних центрів на Київщині.

Також стало відомо, що російський масований ракетний удар у ніч на 5 серпня зруйнував виробничу та логістичну інфраструктуру компанії "Епіцентр". Загинув співробітник компанії, ще троє людей дістали поранення, а одне з найбільших виробництв керамічної плитки в Україні фактично знищене.