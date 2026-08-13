Реактивний "Шахед" влучив у пасажирський потяг на Одещині: є загиблі, деталі

На Одещині російський "шахед" влучив у локомотив пасажирського потяга. Попередньо, загинули машиніст та його помічник.

Про це повідомив директор “Укрзалізниці” Олександр Перцовський.

За його словами, потяг заходив на станцію, щоб пасажири могли безпечно евакуюватися після того, як зафіксували загрозу БПЛА.

Через різкий маневр реактивного дрона локомотивна бригада не встигла повністю зупинити потяг та евакуюватися. “Лічені хвилини” не дали машиністу та його помічнику часу на порятунок.

Водночас 340 пасажирів та поїзна бригада були евакуйовані й не постраждали. Для пасажирів організували довезення до Одеси автобусами.

“Вони загинули, зупиняючи потяг для безпечної висадки та порятунку своїх пасажирів”, — повідомив Перцовський.

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В “Укрзалізниці” наголосили, що залізничники до останнього виконували свою роботу, зупиняючи потяг заради порятунку пасажирів.

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