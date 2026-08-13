Україна запропонувала Росії перемир'я в Чорному морі: ЗМІ назвали причину цієї ініціативи

Україна через третю сторону запропонувала Росії припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Водночас Київ поки не отримав відповіді Москви на цю пропозицію.

Як пише видання Sky News, посилаючись на власні джерела, українська сторона передала Росії через посередника пропозицію щодо припинення атак на цивільні об’єкти в Чорному морі. За словами джерела, знайомого із ситуацією, наразі Київ не отримав відповіді від російської сторони.

Зазначається, що ця пропозиція пролунала на тлі заяв обох сторін про атаки на зернові поставки та інфраструктуру в Чорному морі. За словами представників України та Росії, такі удари можуть суттєво вплинути на світові ціни на продовольство цього року.

У матеріалі видання Reuters йдеться, що проблеми з роботою чорноморських маршрутів уже відчувають українські фермери. Зараз в Україні тривають жнива, однак через труднощі з експортом зерно починає накопичуватися у сховищах. В цілому, для аграріїв дуже погано, адже близько 90% експорту пшениці, кукурудзи та насіння соняшнику Україна відправляє саме через Чорне море.

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Як розповів виданню фермер Сергій Рибалка, його зерносховище вже майже заповнене. Раніше він продавав урожай великим експортерам та місцевим переробним підприємствам, але тепер покупців стало значно менше. Частину зерна фермери змушені продавати дешевше, щоб мати гроші на пальне, зарплати, податки та виплати за кредитами.

За даними Reuters, у перші два тижні серпня український експорт зерна скоротився на 75% порівняно з минулим роком. Водночас Міністерство сільського господарства України попереджає про можливу нестачу місць для зберігання до 11 мільйонів тонн зерна.

Проблема може перейти і на наступний сезон. Якщо фермери не зможуть нормально продати нинішній урожай, їм буде складніше знайти кошти для закупівлі пального, насіння та підготовки до осінньої посівної. Водночас альтернативні маршрути через західний кордон і Дунай поки не здатні повністю замінити чорноморські порти, зазначає Reuters.

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