У Новоросійську під удар ЗСУ потрапили чотири кораблі РФ: серед них є два фрегати, — Генштаб

У ніч на 12 серпня українські військові атакували військово-морську базу Росії в Новоросійську Краснодарського краю. За попередніми даними, внаслідок операції пошкоджено одразу чотири бойові кораблі російського флоту, зокрема два фрегати та два кораблі інших класів.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ, удар по російському військовому об'єкту став результатом спільних дій підрозділів Сил оборони України.

Серед уражених цілей, за попередньою інформацією, опинилися два фрегати проєкту 11356 — "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Обидва кораблі належать до основних бойових одиниць Чорноморського флоту РФ.

Також українські сили уразили малий ракетний корабель "Буян-М", який належить до проєкту 21631, та сторожовий корабель проєкту 22160 "Василь Биков".

У Генштабі наголосили, що ступінь пошкоджень кожного з кораблів наразі встановлюється, тому остаточні наслідки удару ще уточнюються.

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"Сили оборони України послідовно знижують спроможність російської федерації продовжувати збройну агресію. Далі буде", — йдетсья в дописі Генштабу.

Крім того, на сторінці СБУ уточнили, що під час операції українські сили уразили не лише військові кораблі, а й низку інших об’єктів у Новоросійську.

За даними спецслужби, було уражено РЛС 30Н6Е, яка входить до складу російської системи С-300, а також мобільну вогневу групу на пірсі №2 порту. Крім того, пошкоджень зазнали портал тунелю нафтобази "Грушова" — терміналу "Шесхаріс" та інфраструктура причалів №3, №6 і №7.

У СБУ зазначили, що для атаки використали українські безпілотники, реактивні дрони "Паляниця", ракети "Нептун" та ударні системи з морських платформ.

Також у спецслужбі нагадали, що Новоросійськ є одним із ключових об’єктів Чорноморського флоту РФ. Зокрема, саме сюди ворог перемістив сюди значну частину своїх кораблів після українських операцій, через які їй стало складніше безпечно базувати флот в окупованому Криму.

"Ураження цієї бази має стратегічне значення. СБУ послідовно зменшує спроможності росії контролювати Чорне море та використовувати військовий флот для ведення війни проти України", — йдетсья в дописі.

А от у Головному управлінні розвідки МО України розповіли ще про один важливий момент операції — до неї долучилися одразу кілька українських структур. За даними ГУР, разом із розвідниками працювали СБУ, ВМС, ДПСУ та Генштаб ЗСУ, а серед уражених цілей, крім трьох російських кораблів, були об’єкти нафтової та портової інфраструктури, РЛС 30Н6Е і мобільна вогнева група РФ.

Атака БпЛА по Новороійську 12 серпня — що відомо

Нагадаємо, що цієї ночі, 12 серпня, Новоросійськ опинився під тривалою атакою безпілотників і морських дронів, яка супроводжувалася вибухами та роботою російської ППО. Після ударів у місті виникли пожежі, зокрема в районі порту, а місцеві жителі повідомляли про сильне задимлення та запах гару.

Ба більше, видання Reuters із посиланням на власні джерела писало, що після нічної атаки українських дронів у Новоросійську зупинив роботу місцевий зерновий термінал. Представник компанії Demetra Holding підтвердив пошкодження об’єкта, водночас точний характер збитків наразі не розголошується, а фахівці проводять їх оцінку.

Також цього дня президент Володимир Зеленський підтвердив атаку на Новоросійськ, яка сталася в ніч на 12 серпня. За його словами, українські сили застосували ракети "Нептун", дрони "Паляниця" та безекіпажні морські катери, а основними цілями стали російські засоби ППО та об’єкти портової інфраструктури.

Згодом у Новоросійську навіть оголосили режим надзвичайної ситуації через наслідки нічної атаки. Місцева влада повідомила про руйнування у східній частині міста та пошкодження двох водогонів.