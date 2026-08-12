Затягнуло димом, немає води: у Новоросійську оголосили надзвичайний стан (відео)

Після атаки в ніч на 12 серпня у Новоросійську та Геленджику оголосили режим надзвичайного стану, повідомили у мережі. Місцеві жителі скаржаться на вулиці, які затягнули димом, тим часом місцева влада підраховує збитки від руйнувань. Серед іншого, зруйновано два водогони. Які наслідки нічних вибухів на російському узбережжі Чорного моря, за 300 км від України?

На місці влучань у Новоросійську все ще працюють працівники МНС, повідомив у Telegram мер Андрій Кравченко. Вказано, що є руйнування у східному районі міста. Кравченко написав про оголошення стану надзвичайної ситуації про ремонт водогонів, в одному з яких мають замінити шматок труби довжиною чотири метри.

Мер Новоросійська, серед іншого, подякував російським військовим та запевнив, що росіянам компенсують збитки. З його слів, вже відремонтували один водогін, але воду ще не подали: поки промивають труби.

Атака на Новоросійськ — місцева влада про події 12 серпня Фото: Скриншот

Тим часом у мережі з'явились кадри з Новоросійська після нічної атаки. Зокрема, у каналі Exilemova+ показали кадри з вулиць, які настільки затягнуло димом, що не видно ні доріг, ні світлофорів, ні машин, ні людей. Серед іншого, повідомили, що у порту могши пошкодити російський ракетоносій: деталей не було. Також наголошується, що ідеться про задимлення у районі порту. Своєю чергою, росЗМІ опублікували кадри з ураженого району: бачимо руйнування та спалені авто.

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Атака на Новоросійськ — що сталось 12 серпня

У оперативному штабі Краснодарського краю підтвердили оголошення надзвичайного стану у Новоросійську та Геленджику. Також є дані Міноборони РФ, яке відвітувало про відбиття нічної атаки 502 українських дронів. Російське командування перелічило регіони, які опинились під ударом: ішлося про атаки на південні та прикордонні області.

Атака на Новоросійськ — оперштаб про режим надзвичайного стану 12 серпня Фото: Скриншот

Зазначимо, зранку 12 серпня стало відомо про атаку на Новоросійськ, під час якої місцеві жителі скаржились на вибухи та стрілянину. Зранку президент України Володимир Зеленський підтвердив удар та розповів деякі деталі. З'ясувалось, що по військових та стратегічних об'єктах РФ вдарили крилаті ракети "Нептун", дрони-ракети "Паляниця" і також діяли морські дрони. Засоби ураження влучили по місцю базування ППО та по портовій інфраструктурі. Згодом карта пожеж FIRMS NASA показали чотири точки влучання. Вглибині бухи Новоросійська на лівому березі — територія елеваторного комбінату й транспортний морський термінал, а на правому березі — база ВМС РФ та нафтоналивний причал "Шесхаріс".

Тим часом західні медіа розповіли про ймовірне прохання віцепрезидента США Джей Ді Венса щодо ударів у акваторії Чорного моря. Згідно з даними неназваних джерел, Україну просили не бити по портовій інфраструктурі Новоросійська і по іноземних кораблях, які йдуть через Чорне море.

Нагадуємо, зранку 12 серпня з'явилась нова заява російського диктатора Путіна, який висловився щодо атак на кораблі РФ та щодо продажу конфіскованих вантажів.