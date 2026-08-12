Затянуло дымом, нет воды: в Новороссийске объявили чрезвычайную ситуацию (видео)

После атаки в ночь на 12 августа в Новороссийске и Геленджике объявили режим чрезвычайного положения, сообщили в сети. Местные жители жалуются на улицы, затянутые дымом, а местные власти подсчитывают ущерб от разрушений. Среди прочего, разрушены два водопровода. Каковы последствия ночных взрывов на российском побережье Черного моря, в 300 км от Украины?

На месте попаданий в Новороссийске по-прежнему работают сотрудники МЧС, сообщил в Telegram мэр Андрей Кравченко. Указано, что в восточном районе города наблюдаются разрушения. Кравченко написал об объявлении чрезвычайной ситуации в связи с ремонтом водопроводов, в одном из которых предстоит заменить отрезок трубы длиной четыре метра.

Мэр Новороссийска, в частности, поблагодарил российских военных и заверил, что россиянам возместят убытки. По его словам, один водопровод уже отремонтировали, но воду пока не подают: сейчас промывают трубы.

Нападение на Новороссийск — местные власти о событиях 12 августа Фото: Скриншот

Тем временем в сети появились кадры из Новороссийска после ночной атаки. В частности, на канале Exilemova+ показали кадры с улиц, которые настолько затянуло дымом, что не видно ни дорог, ни светофоров, ни машин, ни людей. Среди прочего, сообщили, что в порту, возможно, был поврежден российский ракетоноситель: подробностей не было. Также отмечается, что речь идет о задымлении в районе порта. В свою очередь, российские СМИ опубликовали кадры из пострадавшего района: видны разрушения и сожженные автомобили.

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Атака на Новороссийск — что произошло 12 августа

В оперативном штабе Краснодарского края подтвердили введение чрезвычайного положения в Новороссийске и Геленджике. Также имеются данные Минобороны РФ, которое сообщило об отражении ночной атаки 502 украинских дронов. Российское командование перечислило регионы, подвергшиеся ударам: речь шла об атаках на южные и приграничные области.

Нападение на Новороссийск — оперативный штаб о режиме чрезвычайного положения 12 августа Фото: Скриншот

Отметим, что утром 12 августа стало известно об атаке на Новороссийск, во время которого местные жители жаловались на взрывы и стрельбу. Утром президент Украины Владимир Зеленский подтвердил нанесение удара и рассказал некоторые подробности. Оказалось, что по военным и стратегическим объектам РФ нанесли удары крылатые ракеты "Нептун", дроны-ракеты "Паляница", а также были задействованы морские дроны. Средства поражения попали по месту базирования ПВО и по портовой инфраструктуре. Позже карта пожаров FIRMS NASA показала четыре точки попадания. В глубине бухты Новороссийска на левом берегу — территория элеваторного комбината и морской транспортный терминал, а на правом берегу — база ВМС РФ и нефтеналивной причал "Шесхарис".

Между тем западные СМИ сообщили о возможной просьбе вице-президента США Джей Ди Венса относительно ударов в акватории Чёрного моря. Согласно данным неназванных источников, Украину просили не наносить удары по портовой инфраструктуре Новороссийска и по иностранным кораблям, следующим через Чёрное море.

Напоминаем, что утром 12 августа появилось новое заявление российского диктатора Путина, который высказался по поводу атак на корабли РФ и продажи конфискованных грузов.