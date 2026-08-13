Украина предложила России перемирие в Черном море: СМИ назвали причину этой инициативы

Украина через третью сторону предложила России прекратить атаки на гражданские объекты в Черном море. При этом Киев пока не получил ответа от Москвы на это предложение.

Как сообщает издание Sky News со ссылкой на собственные источники, украинская сторона передала России через посредника предложение о прекращении атак на гражданские объекты в Черном море. По словам источника, знакомого с ситуацией, на данный момент Киев не получил ответа от российской стороны.

Отмечается, что это предложение прозвучало на фоне заявлений обеих сторон об атаках на поставки зерна и инфраструктуру в Черном море. По словам представителей Украины и России, такие удары могут существенно повлиять на мировые цены на продовольствие в этом году.

В материале агентства Reuters говорится, что украинские фермеры уже испытывают проблемы, связанные с работой черноморских маршрутов. Сейчас в Украине идет уборка урожая, однако из-за трудностей с экспортом зерно начинает скапливаться в хранилищах. В целом, для аграриев ситуация складывается очень плохо, ведь около 90% экспорта пшеницы, кукурузы и семян подсолнечника Украина отправляет именно через Черное море.

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Как рассказал изданию фермер Сергей Рыбалка, его зернохранилище уже почти заполнено. Раньше он продавал урожай крупным экспортерам и местным перерабатывающим предприятиям, но теперь покупателей стало значительно меньше. Часть зерна фермеры вынуждены продавать дешевле, чтобы иметь деньги на топливо, зарплаты, налоги и выплаты по кредитам.

По данным Reuters, в первые две недели августа украинский экспорт зерна сократился на 75 % по сравнению с прошлым годом. В то же время Министерство сельского хозяйства Украины предупреждает о возможной нехватке складских площадей для хранения до 11 миллионов тонн зерна.

Проблема может перенестись и на следующий сезон. Если фермеры не смогут нормально реализовать нынешний урожай, им будет сложнее найти средства на закупку топлива, семян и подготовку к осенней посевной. В то же время альтернативные маршруты через западную границу и Дунай пока не способны полностью заменить черноморские порты, отмечает Reuters.

Напомним, что ранее США обратились к Украине с просьбой прекратить удары по нефтяным танкерам у Новороссийска. По данным Financial Times, вице-президент США Джей Ди Венс во время разговора с Владимиром Зеленским попросил не наносить удары по судам, перевозящим казахстанскую нефть, после чего Украина прекратила такие удары.

Также Фокус сообщал, что в ночь на 12 августа украинские военные атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение четырёх российских кораблей, в частности фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен".

По данным Defence Express, на спутниковых снимках видны повреждения российских фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" в районе ракетных установок. В частности, могли быть повреждены установки для запуска ракет "Калибр" и часть зенитного вооружения.