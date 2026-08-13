В Новороссийске поразили два фрегата РФ: появились спутниковые снимки последствий удара (фото)

В результате удара 12 августа по Новороссийску два российских фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" могли получить серьёзные повреждения. В частности, на спутниковых снимках видны повреждения в районе их ракетных установок.

Как сообщается в материале украинского военного портала Defence Express, в ночь на 12 августа украинские войска нанесли удар по остаткам российского Черноморского флота, базирующимся в Новороссийске. По данным Генерального штаба ВСУ, среди пораженных целей — два фрегата проекта 11356Р, малый ракетный корабль "Буян-М" и сторожевой корабль "Василий Быков".

В частности, "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен" — одни из важнейших надводных кораблей РФ в Чёрном море, поскольку они способны применять крылатые ракеты "Калибр". Именно поэтому, как отмечают эксперты, их повреждение может иметь для российского флота не только технические, но и непосредственные боевые последствия.

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На данный момент Москва официально не сообщала, насколько сильно пострадали фрегаты. Однако спутниковые снимки, опубликованные американским экспертом Института изучения войны Джорджем Барросом, позволяют более внимательно рассмотреть последствия атаки.

Спутниковые снимки последствий удара по порту в Новороссийске Фото: X (Twitter) Спутниковые снимки последствий удара по порту в Новороссийске Фото: X (Twitter)

На них можно разглядеть повреждения в верхней части обоих кораблей — именно там, где расположено ракетное вооружение. Речь идет о пусковых установках 3С14, предназначенных для "Калибров", а также об установках зенитного комплекса "Штиль". Скорее всего, удар пришелся не просто по корпусу кораблей, а по одному из ключевых элементов их вооружения.

Эксперты предполагают, что украинские беспилотники могли целенаправленно атаковать этот участок. Вероятно, одной из возможных задач было повреждение пусковых шахт и, при наличии ракет, их детонация. Однако, скорее всего, на момент удара пусковые шахты были пустыми, поэтому масштабной детонации боеприпасов не произошло.

Впрочем, даже без взрыва ракет повреждения могут оказаться для россиян весьма неприятными. На снимках видна деформация металлических конструкций в районе пусковых установок. Если эти повреждения подтвердятся в ходе осмотра, корабли, вероятно, не смогут нормально применять ракетное вооружение без серьезного ремонта.

Это может оказаться особенно сложным из-за особенностей самих конструкций, поскольку пусковые установки фрегатов — это не то оборудование, которое можно быстро заменить непосредственно в порту. Если повреждения затронули также элементы верхней палубы, для ремонта могут потребоваться специализированные судоремонтные мощности.

Более того, по данным Defence Express, у России также могут возникнуть проблемы с выбором места для ремонта. Ранее фрегаты этого типа регулярно ремонтировались в Севастополе на мощностях "Севморзавода". Например, "Адмирал Эссен" проходил там плановый ремонт в 2019 году, а "Адмирал Макаров" — в 2021-м.

Спутниковые снимки последствий удара по порту в Новороссийске Фото: X (Twitter)

Кроме того, для "Эссена" это был не последний ремонт в Севастополе. Помимо этого, в июле 2022 года корабль вновь находился там после повреждений, связанных с украинским ракетным ударом "Нептун". В то же время "Адмирал Макаров" также замечали возле местных судоремонтных мощностей в сентябре 2023 года.

Теперь же отправить поврежденные фрегаты в Севастополь означало бы фактически подвергнуть их новой угрозе украинских ударов. А оставить корабли в Новороссийске — значит столкнуться с вопросом, имеется ли там необходимая инфраструктура для столь сложного ремонта.

Поэтому российскому командованию придется выбирать между сложным ремонтом в Новороссийске, рискованным перемещением в оккупированный Севастополь или фактическим выводом поврежденных фрегатов из боевой службы. В любом случае, если характер повреждений подтвердится, атака на Новороссийск могла существенно ограничить возможности Черноморского флота РФ по применению ракетного вооружения.

Напомним, что вчера, в ночь на 12 августа, украинские военные атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. В Генштабе ВСУ подтвердили поражение четырёх российских кораблей, в частности фрегатов "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен", а СБУ и ГУР впоследствии уточнили, что в ходе операции также были повреждены объекты портовой и нефтяной инфраструктуры, РЛС и мобильная огневая группа россиян.

Кроме того, после этой операции в Министерстве обороны Украины заявили о намерении активизировать удары по России с больших расстояний. И.о. министра обороны Евгений Хмара отметил, что Украина планирует выводить из строя военную инфраструктуру РФ, флот, логистику, топливно-энергетические объекты и предприятия, обеспечивающие российскую армию.