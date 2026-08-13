Уничтожить флот, логистику и топливный комплекс РФ: в Минобороны анонсировали новые сложные операции

Временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара заявил, что Украина намерена "вывести из строя" российскую военную машину, уничтожив объекты и предприятия, обеспечивающие нужды войны.

Украина уничтожит инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия в России, благодаря которым Кремль может продолжать войну. О таких действиях заявил Евгений Хмара, комментируя успешную атаку на Новороссийск 12 августа, говорится на сайте Министерства обороны.

"Мы выведем из строя российскую военную машину — уничтожим инфраструктуру, флот, логистику, объекты топливно-энергетического комплекса и предприятия, работающие на войну против Украины", — заявил временно исполняющий обязанности министра обороны Евгений Хмара.

Почему атака на Новороссийск стала уникальной

Чиновник также сообщил, что операция Сил обороны в Новороссийском крае РФ, в ходе которой были поражены четыре военных корабля, стала уникальной в этой войне. Комбинированный удар по российским объектам наносился с помощью ракет, реактивных дронов и морских беспилотников. Российская противовоздушная оборона в итоге оказалась бессильной перед синхронным действием украинских средств поражения.

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По словам Евгения Хмары, успешная операция стала результатом совместных усилий и синергии, которая усиливается в Силах обороны.

"Усиление ударов deep strike по России — один из ключевых приоритетов. Совместно с Главнокомандующим Михаилом Драпатым, Генеральным штабом, Силами беспилотных систем, Службой безопасности Украины, другими подразделениями Сил обороны и производителями будем наращивать это давление", — подчеркнул чиновник.

Хмара подчеркнул, что подобные украинские операции будут становиться для россиян всё более сложными с точки зрения противодействия. Оружие станет более массовым, удары — более точными, а давление на РФ — более сильным. Все это делается для того, чтобы заставить Кремль пойти на мир.

Нападение на Новороссийск — что известно

В ночь на 12 августа город Новороссийск Краснодарского края РФ подвергся массированной атаке беспилотников и других средств поражения. В городе более 5 часов раздавались взрывы и активно работала ПВО, пытаясь отразить атаку, а к утру стало известно о пожарах в районе морского порта.

Агентство Reuters позже сообщило, что после атаки на Новороссийск крупный зерновой терминал приостановил работу.

Президент Украины Владимир Зеленский спустя некоторое время подтвердил атаку, заявив, что операция была проведена с использованием ракет "Нептун", дронов "Паляница" и беспилотных морских катеров.

Кроме того, после нападения на Новороссийск местные власти объявили чрезвычайное положение.