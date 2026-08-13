Знищити флот, логістику та паливний комплекс РФ: у Міноборони анонсували нові складні операції

Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони Євгеній Хмара заявив, що Україна збирається "вимкнути" російську військову машину, знищивши об'єкти та підприємства, які працюють на війну.

Україна знищить інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства у Росії, завдяки яким Кремль може продовжувати війну. Такі дії анонсував Євгеній Хмара, коментуючи успішну атаку на Новоросійськ 12 серпня, йдеться на сайті Міністерства оборони.

"Ми вимкнемо російську військову машину — знищимо інфраструктуру, флот, логістику, об’єкти паливно-енергетичного комплексу та підприємства, які працюють на війну проти України", — заявив Тимчасово виконуючий обов’язки Міністра оборони Євгеній Хмара.

Чому атака на Новоросійськ стала унікальною

Посадовець також розповів, що операція Сил оборони у Новоросійському краю РФ, в ході якої було уражено чотири військові кораблі, стала унікальною у цій війні. Комбінований удар по російських об'єктах здійснювався за допомогою ракет, реактивних дронів та морських безпілотників. Російська протиповітряна оборона у підсумку виявилася безсилою проти синхронної дії українських засобів ураження.

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За словами Євгенія Хмари, успішна операція стала результатом спільних зусиль та синергії, яка наростає у Силах оборони.

"Посилення deep strike по Росії — один із ключових пріоритетів. Разом із Головнокомандувачем Михайлом Драпатим, Генеральним штабом, Силами безпілотних систем, Службою безпеки України, іншими складовими Сил оборони та виробниками будемо нарощувати цей тиск", — наголосив посадовець.

Хмара підкреслив, що подібні українські операції ставатимуть ще складнішими для росіян у плані протидії. Зброя буде масовішою, удари — точнішими, а тиск на РФ — сильнішим. Все це робиться для того, аби примусити Кремль до миру.

Атака на Новоросійськ — що відомо

У ніч на 12 серпня місто Новоросійськ Краснодарського краю РФ опинилося під масованою атакою безпілотників та інших засобів ураження. У місті понад 5 годин лунали вибухи та активно працювала ППО, намагаючись відбити атаку, а на ранок стало відомо про пожежі у районі морського порту.

Агентство Reuters згодом повідомило, що після атаки на Новоросійськ великий зерновий термінал зупинив роботу.

Президент України Володимир Зеленський через деякий час підтвердив атаку, заявивши, що операція була реалізована завдяки використанню ракет "Нептун", дронів "Паляниця" та безекіпажних морських катерів.

Також після атаки на Новоросійськ місцева влада оголосила про надзвичайний стан.