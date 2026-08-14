Перемирие в Черном море: Лавров ответил, прекратятся ли удары (видео)

Глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров пояснил, планируют ли россияне прекратить боевые действия в российско-украинской войне. По словам Лаврова, РФ не будет прекращать боевые действия на линии фронта, поскольку это "недопустимо" и "сведет на нет подвиг дедов". Какие новые тезисы озвучил представитель Кремля по поводу войны РФ против Украины?

Позицию Кремля по поводу перемирия, мирных переговоров и ударов по Украине Лавров озвучил в интервью российскому СМИ "Вести", фрагменты которого 14 августа были опубликованы в Telegram. Глава МИД РФ заявил, что россияне не планируют останавливаться, а, напротив, будут ещё сильнее наносить удары по украинцам.

Лавров заявил, что нет смысла останавливать войну, пока не будет "долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования". Далее чиновник подчеркнул, что остановки не будет, и назвал "причину". По его словам, если бы РФ прекратила войну против Украины, то россияне "предали бы дедов, которые воевали с нацистами". Кроме того, глава МИД говорил об "ответственности перед тысячелетней историей нашей страны".

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Во время беседы с Лавровым ведущая процитировала "древних русских князей, которые говорили: Иду на вы!“", и поинтересовалась, как бороться с украинцами-"террористами". В ответ представитель Кремля заявил, что РФ продолжит наносить удары по украинцам, чтобы лишить "военную машину" возможности действовать.

Другие тезисы Лаврова в интервью "Вестям" о войне РФ против Украины касались возможной причастности США к операциям ВСУ на больших расстояниях. Кроме того, представитель Кремля заявил, что Москва готова принять спецпредставителей США Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, но поинтересовался, "с чем они приедут".

СМИ "Вести" не указало, когда именно было взято интервью у Лаврова.

Перемирие между Украиной и РФ — подробности

Утром 14 августа появилось еще одно заявление о перемирии между Украиной и РФ. Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Кремль якобы не получал официальных предложений от Турции о "моратории на удары". При этом уточняется, что "РФ не видит оснований для приостановки боевых действий в Черном море".

Перемирие между Украиной и РФ — Захарова у прекращенни ударов в Черном море 14 августа Фото: Скриншот

Отметим, что вечером 13 августа западные СМИ сообщили, что, якобы, Украина предложила РФ перемирие в Чёрном море. Речь шла о взаимном прекращении ударов по портам и кораблям. Источники телеканала Sky News сообщили, что собеседники обеих стран обсуждали удары по зерновой портовой инфраструктуре. В материале также отмечалось, что в результате атак возможно повышение цен на продовольствие.

В течение последних нескольких недель Украина систематически наносила удары по российским кораблям, по нефтяной инфраструктуре и по танкерам "теневого флота" РФ, перевозившим нефть, подпадающую под санкции. Один из последних ударов был нанесён в ночь на 12 августа: как заявил президент Украины Владимир Зеленский, были атакованы объекты в Новороссийске. По словам президента, в операции приняли участие несколько подразделений Сил обороны, которые задействовали ракеты "Нептун", дроны-ракеты "Паляница" и морские дроны различных типов. OSINT-аналитики установили, что были повреждены зерновая и нефтеналивная инфраструктура, а также установка ПВО.

Тем временем россияне продолжали наносить удары по Одесской области, как и в первые дни войны РФ против Украины. В частности, 13 августа стало известно о двух ударах подряд по железнодорожным поездам: ракета "Шахед" убила двух машинистов.

Напоминаем, что 12 июля российский диктатор Путин выступил с заявлением, в котором отреагировал на угрозу в адрес танкеров РФ, подпадающих под санкции.