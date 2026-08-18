"Тихая дипломатия" между РФ и США: советник Путина высказался о замораживания войны (видео)

Россия не намерена приостанавливать войну против Украины путем "заморозки" на линии фронта, заявил советник российского диктатора Путина. Представитель Кремля уклонился от ответа на вопрос о возможности тайных переговоров между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки относительно судьбы Украины. Какие новые заявления о мире и войне прозвучали в Москве?

О заявлениях Кремля об отказе от завершения войны напомнил советник российского диктатора Путина Юрий Ушаков. Российские СМИ "Вести" и "Интерфакс" сообщили, что Ушаков дал новое интервью. В сети появились краткие фрагменты беседы чиновника с российским пропагандистом Павлом Зарубиным. Среди прочего речь шла об отказе РФ от мира и о закрытых переговорах со спецпредставителем президента США Стивом Виткоффом.

"Интерфакс" привёл краткий ответ Ушакова на вопрос Зарубина о том, что западные страны предлагают заморозить войну на линии разграничения. Представитель Путина заверил, что позиция РФ по поводу этой идеи "всем известна" и что "она [позиция] это исключает".

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Между тем на канале "Вести 1" в России был опубликован фрагмент комментария о возможном визите в Москву специальных представителей Трампа Стива Виткоффа и Джареда Кушнера. Ушаков пояснил, что встреча "требует подготовки" и что "дипломатия всегда ведётся тихо".

Окончание войны — подробности

Отметим, что в августе Украина и РФ обменялись мнениями относительно возможности завершения войны. Согласно данным западных СМИ, Украина предложила РФ перемирие в Черном море и прекращение ударов по зерновой инфраструктуре. Также отмечалось, что с таким же предложением выступила Турция. В ответ появилось заявление пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. По словам Захаровой, Кремль якобы не получал предложения о перемирии по официальным каналам. После этого чиновница подчеркнула, что перемирия на море не будет. Тогда же российские СМИ опубликовали интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова. Лавров в первую очередь заверил, что Россия не пойдет на завершение войны и у нее для этого есть очень "весомая" причина. Далее чиновник пояснил, что причиной для продолжения убийств украинцев является "стыд перед дедами" и ответственность перед "тысячелетней историей".

Тем временем 14 августа Минобороны РФ также ответило на предложение Украины о прекращении войны. Российское командование опубликовало изображение "Шахеда" и пообещало украинцам "заморозку", пригрозив ударами по энергетике. В ответ сеть заполонили мемы украинцев, которые напомнили россиянам о горящих НПЗ, а также о ракетах "Фламинго" и дронах FP-1, летящих на тысячи километров.

Напоминаем, что 18 августа появилось новое заявление представителя ГУР Вадима Скибицкого, который объяснил, закончится ли война в 2026 году. Между тем накануне СМИ опубликовали интервью с экс-министром обороны Михаилом Федоровым, который рассказал об изменении характера войны и об украинской баллистике.