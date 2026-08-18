Будет ли мир в 2026 году: в ГУР раскрыли планы Кремля

Россия не демонстрирует готовности прекратить огонь и начать нормальные переговоры с Украиной. По данным ГУР, Москва не планирует заключать какие-либо договоренности или мирное соглашение до конца 2026 года.

Об этом сообщил заместитель начальника ГУР Минобороны генерал-майор Вадим Скибицкий в интервью "РБК-Украина".

По его словам, Кремль продолжает наступательные действия и рассчитывает достичь поставленных целей.

"В планах их генерального штаба — завершить захват Донецкой области до конца этого года", — заявил Скибицкий.

По словам представителя ГУР, Россия также продолжит наносить удары по Украине осенью и зимой. Под угрозой остаются оборонные и военные объекты, энергетика, логистика и АЗС. Зимой наиболее уязвимыми могут оказаться электроэнергетика и теплоснабжение, а также газовая инфраструктура.

Скибицкий отметил, что Россия уже применяет средства для нанесения ударов по энергетической инфраструктуре. В частности, россияне разработали беспилотник, предназначенный для повреждения электроопор и линий электропередач.

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В то же время в ГУР не видят признаков подготовки России к новому наступлению с севера Украины. Теоретически такая операция возможна в этом году, но на данный момент для неё нет необходимых войск и соответствующих признаков подготовки.

В разведке не исключают новой мобилизации в России после выборов. По словам Скибицкого, без неё российское командование не сможет сформировать новые соединения, в частности преобразовать имеющиеся бригады в дивизии.

По данным ГУР, российская группировка, воюющая против Украины, насчитывает около 670 тысяч военнослужащих боевого компонента и еще 65 тысяч человек в оперативном резерве. В то же время в июле потери российской армии составили не менее 40 тысяч убитых и раненых, тогда как контракт с Минобороны РФ заключили около 39 тысяч человек.

Скибицкий также заявил, что украинские удары вглубь России влияют на ситуацию в стране. По его словам, украинские удары deepstrike стали вторым по важности вопросом, беспокоящим российское население после уровня жизни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев стремится завершить войну с Россией до начала зимы 2026 года. По его словам, Украина будет делать для этого всё возможное, однако сроки зависят от результатов дипломатических усилий и давления на РФ. Также Зеленский сообщил, что Россия, по имеющейся информации, готовит новую мобилизацию и удары.

В то же время Financial Times со ссылкой на осведомлённые источники сообщила, что Владимир Путин в ближайшее время не планирует переходить к содержательным переговорам о завершении войны. По данным собеседников издания, Кремль ожидает усиления давления США на Украину и не намерен отказываться от максималистских требований.

Источники FT также отметили, что, по крайней мере, до февраля 2027 года не ожидают признаков готовности Москвы к реальным мирным переговорам. По их словам, действия Украины не изменили позицию Путина, а российские власти стали ещё более жёстко заявлять о необходимости продолжения войны.