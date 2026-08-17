Успеют ли к зиме: Федоров сообщил, когда Украина получит собственную баллистику (видео)

Бывший министр обороны Михаил Федоров высказался по поводу срока, в течение которого Украина может получить баллистические ракеты для нанесения ударов по России. По словам Федорова, речь идет о сроке около шести месяцев. Какие новые заявления сделал бывший глава оборонного ведомства?

Заявления Федорова о баллистике и дальнейшем ходе войны прозвучали в интервью телеканалу CBS News. В беседе с журналистом экс-министр ответил на вопрос, когда мир увидит первые поражения, нанесенные баллистическими ракетами Украины по территории РФ. Федоров сказал, что это произойдет через 3–6 месяцев [ориентировочно речь идет о сроке в декабре 2026–январе 2027 года — ред.].

"Балистика Украины" — комментарий Федорова, см. с 5:50

В интервью бывший чиновник также отметил, что во время его пребывания в должности темпы разработки украинской баллистики несколько ускорились. По его словам, первый удар может быть нанесен до конца 2026 года, говорится в материале CBS News.

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"Конечно [верю, что у Украины будет собственная баллистическая ракета], на 100 %, но нам нужно время", — сказал Федоров.

Другие тезисы, озвученные Федоровым, касались дальнейшего хода войны и военных технологий. В частности, экс-министр заявил, что на новом этапе войны бои превратятся в автономное противостояние дронов и роботов: он подчеркнул, что армии следует изменить доктрины ведения войны с учетом развития технологий. Кроме того, Украина смогла перехватить инициативу у РФ благодаря дальнобойным ударам, прозвучало в интервью, и выиграет гонку в развитии технологий. Федоров также отдал должное миллиардеру Илону Маску и терминалам Starlink, которые используются ВСУ. По мнению экс-чиновника, Маск — это "самый важный для нашей страны технологический деятель и предприниматель во всем мире".

Балистика Украины — подробности

Отметим, что о баллистике Украины не раз высказывался главный конструктор компании Fire Point Денис Штилерман. Штилерман сначала говорил о двух баллистических ракетах FP-7 и FP-9, которые будут лететь по баллистической траектории. FP-7, согласно предварительному плану, должна была лететь на расстояние 300 км, а FP-9 — около 850 км. Ориентировочная дата, когда Украина получит баллистические ракеты, зависела от поставок определенных компонентов от партнеров и от других факторов: например, от ракетного топлива украинского производства. Позже появились заявления, что FP-7 станет ракетой ПВО, а первая FP-9 действительно полетит на Москву. Ориентировочные сроки, о которых говорили летом, — это осень-зима 2026 года.

Напоминаем, что директор Fire Point Ирина Терех высказалась по поводу ещё одной баллистической ракеты Украины — ракеты "Сапсан", которая летом, вероятно, проходила испытания после модернизации.