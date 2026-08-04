ОТРК "Сапсан" продемонстрировал высокую точность: разработчик FP-9 рассказал об испытаниях баллистики

Технический директор компании Fire Point Ирина Терех рассказала о процессе разработки украинской баллистики и, среди прочего, упомянула об испытаниях, проводившихся конструкторским бюро "Южное". Речь шла о работе оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", который после усовершенствований продемонстрировал хорошую точность и технологичность. Что известно об испытаниях, упомянутых Терех?

Представительница компании, разработавшей крылатую ракету "Фламинго" и анонсировавшей создание баллистической ракеты FP-9, дала интервью профильному изданию The War Zone. В ходе беседы зашла речь о заявлении экс-министра обороны Михаила Федорова, в котором говорилось об успешных испытаниях баллистических ракет. По словам Терех, речь могла идти как о пусках FP-9, так и о пуске "Сапсана", которые состоялись одновременно. Отмечается, что разработка КБ "Южное" показала хорошие результаты.

Интервьюер процитировал Федорова, который рассказал об "успешном баллистическом испытании", проведённом при поддержке Минобороны, а также об изменении технических характеристик, повышении точности и снижении цены на 30%. Терехова отметила, что точно не уверена, о каком средстве поражения говорил министр. По её словам, вполне возможно, что об обоих, поскольку испытания проходили примерно в одно и то же время. Далее она уточнила, что знает о результатах испытаний баллистической ракеты "Сапсан". Технический директор Fire Point заявила, что ракету усовершенствовали.

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"Сапсан также значительно улучшился, и недавно они добились одного из своих первых крупных успехов в плане точности и технологий. Поэтому я думаю, что, вероятно, он имел в виду нас обоих или только "Сапсан". Я не знаю", — привело СМИ слова Тереха.

В материале TWZ также содержится информация о том, когда состоятся первые запуски баллистических ракет FP-9. Терех сообщила, что "это будет осенью", но всё может измениться. Кроме того, она пояснила, что компания построила завод по производству твердотопливных ракетных двигателей: для FP-9 требуется 4,6 тонны твёрдого топлива, для FP-7 — 1 тонна.

ОТРК "Сапсан" — что известно

Отметим, что Фокус писал об ОТРК "Сапсан" — об основных технических характеристиках и случаях применения.

ОТРК "Сапсан" — это баллистический ракетный комплекс, над созданием которого Украина работала около 10 лет, начиная с 1994 года. Дальность ОТРК "Сапсан" — около 500 км, скорость — около 5-6 Махов (то есть до 7350 км/ч). В зону поражения украинской баллистики попадают Москва, приграничные российские области, а также почти вся территория кремлевского сателлита Беларуси. Двигатели для этого средства поражения до российского вторжения изготавливались на Павлоградском химическом заводе, и по состоянию на 2019 год там могли построить 12 ракетных двигателей.

ОТРК "Сапсан" — основные технические характеристики Фото: Слово и Дело

В 2025 году аналитик Валентин Бадрак заявил, что ракета "Сапсан" запущена в серийное производство, а тогдашний глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что была поражена цель на расстоянии 300 км. Об использовании "Сапсана" также говорил президент Владимир Зеленский во время итогового выступления в декабре 2025 года.

Напоминаем, что в марте глава Украинского совета оружейников Игорь Федирко рассказал, на каком этапе находится украинская баллистика и когда она полетит на Москву.