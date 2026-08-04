ОТРК "Сапсан" показав високу точність: розробник FP-9 розповів про випробування балістики

Технічна директорка компанії Fire Point Ірина Терех розповіла про процес розробки української балістики й, серед іншого, згадала про випробування, які проводило конструкторське бюро "Південне". Ішлося про роботу оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан", який після покращень показав гарну точність та технологічність. Що відомо про випробування, згадані Терех?

Представниця компанії, яка створили крилату ракету "Фламінго" та анонсує створення балістичної ракети FP-9, дала інтерв'ю профільному медіа The War Zone. Під час розмови згадали про заяву ексміністра оборони Михайла Федорова, у якій ішлося про успішне випробування балістичних ракет. Зі слів Терех, могла іти мова як про пуски FP-9, так і про пуск "Сапсана", які відбулись в один час. Зауважується, що виріб КБ "Південне" показав гарні результати.

Інтерв'юер процитував Федорова, який розповів про "успішне балістичне випробування", проведене за підтримки Міноборони, і також про зміну технічних характеристики, збільшення точності та зменшення ціни на 30%. Терехова зауважила, що точно не впевнена, про який засіб ураження говорив міністр. З її слів, цілком можливо, що про обидва, оскільки випробування відбувались приблизно в один час. Далі вона уточнила, що знає про результати випробувань балістичної ракети "Сапсан". Технічна директорка Fire Point заявила, що ракету покращили.

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"Сапсан також значно покращився, і нещодавно вони досягли одного зі своїх перших великих успіхів у точності та технологічному плані. Тож я думаю, що, ймовірно, він мав на увазі нас обох або лише Сапсан. Я не знаю", — навело медіа слова Терех.

У матеріалі TWZ також є інформація про те, коли відбудуться перші удари балістики FP-9. Терех сказала, що "це буде осінь", але все може змінитись. Крім того, вона пояснила, що компанія збудувала завод з виготовлення твердопаливних ракетних двигунів: для FP-9 потрібно 4,6 тонни твердого пального, для FP-7 — 1 тонна.

ОТРК "Сапсан" — що відомо

Зазначимо, Фокус писав про ОТРК "Сапсан" — про основні технічні характеристики та випадки застосування.

ОТРК "Сапсан" — це балістичний ракетний комплекс, над яким Україна працювала близько 10 років, з 1994 року. Дальність ОТРК "Сапсан" — близько 500 км, швидкість — близько 5-6 Махів (тобто до 7350 км/год). У зону ураження української балістики потрапляє Москва, прикордонні російські області й також майже вся територія кремлівського сателіта Білорусі. Двигуни для цього засобу ураження до російського вторгнення виготовлялись на Павлоградському хімічному заводі, і станом на 2019 рік могли збудувати 12 ракетних двигунів.

ОТРК "Сапсан" — основні технічні характеристики Фото: Слово і Діло

У 2025 році аналітик Валентин Бадрак заявив, що ракета "Сапсан" пішла у серійне виробництво, а тодішній глава офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що відбулось ураження цілі на відстані 300 км. Про використання "Сапсан" також говорив президент Володимир Зеленський під час підсумкового виступу у грудні 2025 року.

Нагадуємо, у березні глава української Ради зброярів Ігор Федірко розповів, на якому етапі перебуває українська балістика і коли вона полетить на Москву.