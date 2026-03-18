Політ ракет "Сапсан" на Москву: на якому етапі українська балістика, — зброяр (відео)

Українські балістичні ракети "Сапсан", і також FP-7, вже вийшли за межі лабораторних випробувань і відбулись перші пуски, але питання полягає у складній організації та високих капіталовкладеннях, пояснив виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко. З огляду на ці причини Україна показала, що може масштабувати виробництво іншої зброї, але з балістикою "не просто". Чому за роки війни балістичні системи так і не стали бойовою реальністю?

В Україні справді існує школа власного ракетобудування, підтвердив Федірко в інтерв'ю медіа "Новини.Live". Але при цьому варто згадати, що балістика — це складні вироби, як, наприклад, зенітно-ракетні комплекси, а їх мають буквально три-чотири країни, зауважив зброяр. Проблема полягає у тому, що розробка таких систем — це недешево, складно організувати й дорого, саме тому є "буквально декілька країн, які можуть собі це дозволити". Крім того, в сучасних умовах ідеться про умовні 4-5 роки, які витрачаються на розробку.

Федірко відповів на питання ведучої щодо того, чому Україна протягом чотирьох років війни з РФ досі не має балістичних ракет, які б показали ефективність на полі бою. Зброяр зауважив, що інші види засобів ураження (морські, повітряні, наземні дрони) український ВПК навчився адаптувати та масштабувати. Але справді не все гаразд з балістикою і зенітно-ракетними комплексами. Обидва види зброї — це "наукоємкі засоби", але він все ж впевнений, що новий 2026 рік стане "роком нашої балістики". З його слів, протягом найближчих місяців Україна має вийти на серійне виробництво, і він в це вірить.

"ЗРК мають дуже мало [країн], бо це недешево і дуже важко організувати. По балістичних ракетах те ж саме. Ми країна, яка до цього випускала і мала величезну школу саме ракетобудування. І "Сапсан", і FP-7, у якого ми бачили пуски, — тільки зараз от вони підходять до от умовно лабораторних випробувань. Це вже не лабораторні, це вже пуски", — пролунало на відео.

Зброяр пояснив, що Україна може отримати найближчим часом балістику середньої дальності, яка летітиме на відстань 500-800 км, але потім може без проблем її адаптувати на дальші відстані.

"Я дуже сподіваюсь, що ми вийдемо на предсерійний серійне виробництво до кінця цього року", — заявив він.

Балістика України — деталі

ОТРК "Сапсан", про який згадав Федірко, — це комплекс, який Україна почала розробляти більш як 10 років тому і навіть показала експортний зразок "Гром-2", який продали за кордон. Комплекс має дальність до 400-500 км, а балістична ракета важить близько 3,5 тонн з бойовою частиною в пів тонни. Україна офіційно не повідомляла про застосування ОТРК "Сапсан", але Міноборони РФ у перші роки війни кілька разів звітувало про начебто удари по виробництву.

Балістика України — основні характеристики ОТРК "Сапсан"

FP-7 — балістична ракета компанії Fire Point, яка має дальність близько 400 км, швидкість 1500 м/с, точність до 14 м і вагу бойово частини — близько 150 кг. Вперше про існування ракети FP-7 та FP-9 стало відомо восени 2025 року, а вже у лютому 2026 у мережі з'явились кадри перших польових пусків.

Чи готові "Сапсан" та FP-7

Зазначимо, у березня головний конструктор Fire Point Денис Штілерман розповів про розробку нової балістичної ракети FP-7, яке незабаром матиме Україна. З його слів, засіб ураження створили на основі зенітної ракети С-300 і є схожість з американським ATACMS. Крім того, зауважувалось, що наступна балістична ракета FP-9 буде здатна долетіти до Москви.

Про ОТРК "Сапсан" два роки тому висловився президент України Володимир Зеленський. Глава держави у серпні 2024 року заявив, що відбулись перші пуски по військових цілях РФ. Влітку 2025 року військовий експерт Валентин Бадрак повідомив, що готується серійне виробництво української балістики.

Нагадуємо, Фокус писав про розвиток української ракетної програми і про те, які нові засоби ураження мають з'явитись у ЗСУ у 2026 році.