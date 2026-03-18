Полет ракет "Сапсан" на Москву: на каком этапе украинская баллистика, — оружейник (видео)

Украинские баллистические ракеты "Сапсан", а также FP-7, уже вышли за пределы лабораторных испытаний и состоялись первые пуски, но вопрос заключается в сложной организации и высоких капиталовложениях, пояснил исполнительный директор Украинского совета оружейников Игорь Федирко. Учитывая эти причины, Украина показала, что может масштабировать производство другого оружия, но с баллистикой "не просто". Почему за годы войны баллистические системы так и не стали боевой реальностью?

В Украине действительно существует школа собственного ракетостроения, подтвердил Федирко в интервью медиа "Новости.Live". Но при этом стоит вспомнить, что баллистика — это сложные изделия, как, например, зенитно-ракетные комплексы, а их имеют буквально три-четыре страны, отметил оружейник. Проблема заключается в том, что разработка таких систем — это недешево, сложно организовать и дорого, именно поэтому есть "буквально несколько стран, которые могут себе это позволить". Кроме того, в современных условиях речь идет об условных 4-5 годах, которые тратятся на разработку.

Федирко ответил на вопрос ведущей о том, почему Украина в течение четырех лет войны с РФ до сих пор не имеет баллистических ракет, которые бы показали эффективность на поле боя. Оружейник отметил, что другие виды средств поражения (морские, воздушные, наземные дроны) украинский ВПК научился адаптировать и масштабировать. Но действительно не все в порядке с баллистикой и зенитно-ракетными комплексами. Оба вида оружия — это "наукоемкие средства", но он все же уверен, что новый 2026 год станет "годом нашей баллистики". По его словам, в течение ближайших месяцев Украина должна выйти на серийное производство, и он в это верит.

"ЗРК имеют очень мало [стран], потому что это недешево и очень трудно организовать. По баллистическим ракетам то же самое. Мы страна, которая до этого выпускала и имела огромную школу именно ракетостроения. И "Сапсан", и FP-7, у которого мы видели пуски, — только сейчас вот они подходят к вот условно лабораторным испытаниям. Это уже не лабораторные, это уже пуски", — прозвучало на видео.

Эксперт пояснил, что Украина может получить в ближайшее время баллистику средней дальности, которая будет лететь на расстояние 500-800 км, но потом может без проблем ее адаптировать на более дальние расстояния.

"Я очень надеюсь, что мы выйдем на предсерийное серийное производство до конца этого года", — заявил он.

Баллистика Украины — детали

ОТРК "Сапсан", упомянутый Федирко, — это комплекс, который Украина начала разрабатывать более 10 лет назад и даже показала экспортный образец "Гром-2". Комплекс имеет дальность до 400-500 км, а баллистическая ракета весит около 3,5 тонны с боевой частью в полтонны. Украина официально не сообщала о применении ОТРК "Сапсан", но Минобороны РФ в первые годы войны несколько раз отчитывалось о якобы ударах по производству.

FP-7 — баллистическая ракета компании Fire Point, которая имеет дальность около 400 км, скорость 1500 м/с, точность до 14 м и вес боевой части — около 150 кг. Впервые о существовании ракеты FP-7 и FP-9 стало известно осенью 2025 года, а уже в феврале 2026 в сети появились кадры первых полевых пусков.

Готовы ли "Сапсан" и FP-7

Отметим, в марте главный конструктор Fire Point Денис Штилерман рассказал о разработке новой баллистической ракеты FP-7, которое вскоре будет иметь Украина. По его словам, средство поражения создали на основе зенитной ракеты С-300 и есть сходство с американским ATACMS. Кроме того, отмечалось, что следующая баллистическая ракета FP-9 будет способна долететь до Москвы.

Об ОТРК "Сапсан" два года назад высказался президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства в августе 2024 года заявил, что состоялись первые пуски по военным целям РФ. Летом 2025 года военный эксперт Валентин Бадрак сообщил, что готовится серийное производство украинской баллистики.

