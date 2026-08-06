Проходит сертификацию: в Fire Point назвали сроки первого применения украинской баллистики

Украинская оборонно-технологическая компания Fire Point, которая разрабатывает ракету FP7 для борьбы с российской баллистикой, планирует осуществить свой первый успешный перехват к середине 2027 года.

Ударный вариант ракеты-перехватчика FP7 уже прошел около 15 испытательных запусков и сейчас проходит сертификацию в Министерстве обороны Украины. Этот процесс займет еще 2-4 недели, рассказала генеральный директор Fire Point Ирина Терех в интервью Reuters.

По словам Терех, Fire Point заключил соглашения с 13 европейскими оборонными компаниями, включая Eurosam, Leonardo (LDOF.MI), Thales (TCFP.PA) и SAAB (SAABb.ST), на поставку радаров, систем наведения и других систем для проекта противоракетной обороны Freyja и начинает их интеграцию. В компании отмечают, что число партнеров может возрасти примерно до 20, а это увеличит производственные мощности. Сейчас ведутся переговоры с украинскими государственными производителями ракет, однако информация о них не раскрывается.

Відео дня

Основой будущего комплекса станет перехватчик FP7.х, созданный Fire Point. Он может использоваться для поражения наземных целей. Его должны интегрировать с европейскими радиолокационными станциями, системами наведения, средствами наблюдения и другими технологическими компонентами.

"Сейчас мы находимся на самом интенсивном и самом сложном этапе окончательной сборки всего вместе с радиолокационными станциями наблюдения, с радиолокационными станциями слежения и с головками самонаведения", — объяснила Терех.

Компания Fire Point планирует первое боевое применение этой версии в начале осени, а гораздо более крупной баллистической ракеты FP9 — в конце осени. Терех уверяет, что она сможет достичь Москвы.

Что касается FP7, то гендиректор отметила, что ее архитектура основана на советских разработках перехватчиков С-300 и С-400, но ракета Fire Point теперь имеет лишь 20% сходства с этими образцами оружия.

Она подчеркнула, что Fire Point стремится производить баллистический перехватчик по цене менее миллиона евро за ракету, что существенно дешевле ракет для Patriot.

"Мы пытаемся уместить программу, которая обычно занимает 20 или 30 лет, в пару лет", — сказала Терех, подчеркнув, что было проведено как минимум пять испытаний ракеты-перехватчика.

Чуть менее двух месяцев назад, 16 июня, глава Fire Point Денис Штиллерман на полях международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже сообщал о том, что украинская антибаллистика уже готова, а самое первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x комплекса противовоздушной обороны FREYJA компания Fire Point показала еще в начале прошлого месяца.

Напомним, ОТРК "Сапсан" продемонстрировал высокую точность.

Также сообщалось, что Штилерман из Fire Point показал пуск таинственной ракеты.