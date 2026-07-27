Осень этого года: в Fire Point анонсировали удары по РФ украинской баллистикой

Первые баллистические ракеты украинского производства полетят на Россию уже этой осенью.

Об этом в интервью Дмитрию Гордону заявил Денис Штиллерман, главный конструктор и глава компании Fire Point. Однако в каком месяце это произойдет, он не уточнил, объяснив, что все зависит от результатов тестов.

"Наша задача сейчас — прожечь двигатель, посмотреть, что конструкционно там ничего не разваливается, ТЗП (теплозащитное покрытие, — прим. авт) держит, критика не разваливается, двигатель отрабатывает. Дальше мы сразу же делаем тестовый полет, видим, что все работает в соответствии с полетным заданием, и дальше уже начинаются полеты на территорию России. Военные будут определять, куда, но я думаю, это будут какие-то значимые цели уже", — ответил он.

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На уточняющий вопрос Гордона, когда именно это случится, гость эфира ответил коротко:

"Осень. Осень этого года".

Что касается количества ракет, которые сможет Украина производить в месяц, Штиллерман сказал, что все зависит от финансирования:

"Мы строим максимально масштабируемую инфраструктуру. К большому сожалению, мы не имеем достаточно финансирования. До сих пор все деньги, которые нам приходят, нам от этих 90 миллиардов (евро, — прим ред) приходят какие-то копейки в бюджет. В основном все эти деньги тратятся на территории Евросоюза для того, чтобы делать какие-то совместные производства".

При наличии необходимого количества денег, мегаплан украинского производителя — выйти на три баллистические ракеты в день, добавил глава Fire Point.

Напомним, Fire Point впервые показала ракету FP-7.x для перехвата российской баллистики.

Также сообщалось, что Флеш назвал главные проблемы Украины на фронте.