Fire Point впервые показала ракету FP-7.x для перехвата российской баллистики

Украинская компания Fire Point, которая занимается разработкой и изготовлением оружия, впервые показала антибаллистическую ракету FP-7.x.

На кадрах, опубликованных в Instagram, изображена новая разработка компании.

"FREYJA — общеевропейский противобаллистический щит, созданный совместно. Вскоре…", — говорится в подписи.

Буквально месяц назад, 16 июня, глава Fire Point Денис Штиллерман на полях международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже сообщал о том, что украинская антибаллистика уже готова, а самое первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x комплекса противовоздушной обороны FREYJA компания Fire Point показала еще в начале прошлого месяца.

По информации Financial Time, ракета поднялась на высоту 25 км, что соответствует рабочим параметрам систем Patriot, и подтвердила способность перехватывать баллистические цели.

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Однако в отличие от американских ракет, украинская разработка гораздо дешевле. По оценкам разработчиков, стоимость одной ракеты FP-7.x составит около $700 тысяч против $3,8 млн за PAC-3 для Patriot.

Ракета FP-7.x — основные характеристики

Первая информация о создании баллистических ракет FP-7 и FP-9 появилась в сети осенью 2025 года. Медиа установили, что ракета FP-7 будет иметь дальность около 300 км и несколько похожа на ATACMS, а FP-9 — около 880 км и сможет достать до Москвы.

Кроме того, с зимы 2026 года Штилерман говорит о начале работы над противобаллистикой: тогда и выяснилось, что перехватчик FP-7.X создают на основе FP-7.

физические размеры — длина 7,25 м, внешний диаметр 1,15 м, диаметр фюзеляжа 0,53 м;

скорость — 1500-2000 м/с. При этом скорость баллистической ракеты "Искандер" — около 2100 м/с, то есть новая ракета FirePoint вполне способна ее догнать;

система наведения — ГСН Image Infra-Red. Image Infra-Red — это тепловизионная инфракрасная головка самонаведения, способная обойти тепловые ловушки и ударить в самое уязвимое (горячее) место на цели;

материал — композитный, и это удешевляет антибаллистическую ракету и делает ее легче.

FP-7.x является составной частью перспективной системы противовоздушной обороны FREYJA.

В нее также будут входить радары, системы обнаружения целей и командно-управляющие комплексы, обеспечиваемые европейскими партнерами.

Система ПВО — панъевропейский антитбалистический проект "Фрея" (Freyja) Система ПВО — проект "Фрея" (Freyja) и защита от баллистики Система ПВО — общая информация о проекте "Фрея" (Freyja ) Система ПВО — ракета FP-7.x и проект "Фрея" (Freyja ) Система ПВО — архитектура системы проекта "Фрея" (Freyja ) Система ППО — интеграционный протокол проекта "Фрея" (Freyja )

В Fire Point заявляют, что при благоприятных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года. Однако оно зависит от поставки инфракрасной головки самонаведения, которую FP планирует получить от немецкой компании Diehl Defence.

Полностью готовые к использованию ракеты должны стать в 2027 году.

Напомним, Штилерман рассказал, как работает проект Freyja против баллистики РФ.

Также сообщалось, что массовое производство Fire Point изменило правила ведения войны.