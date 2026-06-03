В сети показали пуск ракеты-перехватчика FP-7.x для комплекса ПВО FREYJA (видео)

Компания Fire Point показала первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x комплекса противовоздушной обороны FREYJA. Состоялся управляемый маневренный полет средства поражения, способного сбивать российскую баллистику.

Видео с кадрами испытаний ракеты FP-7.X появилось на странице Facebook директора производства Fire Point Ирины Тереховой. Запись длится 34 секунды и сделана в неустановленной местности: дата съемки не указана. Сначала камера облетает пусковую установку, на которой установлена ракета розового цвета. Затем происходит пуск: на видео — столб огня, на котором поднимается средство поражения, затем — кадры отслеживания полета, снятые с верхнего ракурса, и последние секунды — дымный след от FP-7.X, которая исчезает вдали.

Ирина Терех написала короткий текст о возможном проигрыше в войне, если не обращать внимание на ситуацию в "институтах, лабораториях и на производстве". Представительница компании объяснила, что есть связь между уровнем развития ракетных технологий и недофинансированием инженерного образования. После этого она отметила, что Fire Point "взяла инициативу в свои руки", не ждала помощи от государства и сделала собственные шаги в нужном направлении. Сегодняшний результат — это управляемый пуск будущей ракеты-перехватчика.

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"Мы сделали чрезвычайно важное испытание: полностью управляемый маневровый полет ракеты FP-7.X, которая ляжет в основу будущего противобаллистического перехватчика FREYJA. Мы прилагаем все возможные и невозможные усилия, чтобы Украина смогла закрыть свое небо самостоятельно", — говорится в заметке Терех.

На странице X главного конструктора и совладельца Fire Point Дениса Штилермана пока нет комментариев по поводу новых испытаний.

Ракеты-перехватчик FP-7.x — детали

Отметим, Фокус писал о ракетах-перехватчиках FP-7.X и комплексе ПВО FREYJA, который создается в Украине при поддержке ряда стран Европы. Штилерман опубликовал слайды презентации с концепцией новой системы, которая должна закрыть Украину и Европу от баллистики РФ.

Первая информация о создании баллистических ракет FP-7 и FP-9 появилась в сети осенью 2025 года. Медиа установили, что ракета FP-7 будет иметь дальность около 300 км и несколько похожа на ATACMS, а FP-9 — около 880 км и сможет достать до Москвы. Кроме того, с зимы 2026 года Штилерман говорит о начале работы над противобаллистикой: тогда и выяснилось, что перехватчик FP-7.X создают на основе FP-7.

Между тем компания-производитель опубликовала кадры испытаний FP-7. На видео, которое появилось в феврале 2026 года, фигурирует пусковая установка, несколько похожая на ту, которая появилась в кадре 3 июня. Ко всему, Fire Point зарегистрировали две торговые марки, которые могут стать именами новых ракет, — Pelikan и Peace Dove.

Напоминаем, 2 июня президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что РФ определилась с новыми целями для ударов и ими станут, среди прочего, украинские ракетные программы.