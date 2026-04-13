Разработчик "Фламинго" зарезервировал названия Pelican и Peace Dove для новых ракет: какое оружие уже летает

Компания-производитель ракет "Фламинго" зарезервировала два бренда, Pelican и Peace Dove для новых средств поражения Украины, показала база данных торговых марок. Украина может получить новое баллистическое оружие с новыми орнитологическими названиями. Какие особенности новейшей баллистики, какие ракеты уже имели боевое применение для ударов по Российской Федерации и какое оружие способно достать до Москвы?

30 марта 2026 года компания Fire Point, которая выпускает ударные дроны FP-1 и FP-2 и крылатую ракету FP-5 "Фламинго", подала заявку на регистрацию четырех торговых марок, говорится на портале Iprop-ua. В регистрационной заявке указано, что резервируются названия объектов, предназначенных для "передвижения по земле, воздуху или воде". В перечне — ударные беспилотники и управляемые и неуправляемые ракеты. Зарезервированы торговые марки Pelican и Peace Dove. Одна из них, Pelican, предназначена для украинской баллистики FP-7, написало медиа "24 канал".

Заявки на регистрацию торговых марок находятся на стадии рассмотрения — это документы № m202606089 (на Flamingo), № m202606096 ("Фламинго"), № m202606101 (Pelikan), № m202606103 ("Пеликан"), № m202606105 (Peace Dove). Указано, что названия резервируются для товаров и услуг классов 9 (измерительные аппараты и датчики), 12 (аппараты для перемещения в трех стихиях), 13 (боеприпасы), 37 (установка и ремонт), 42 (программное обеспечение). Внешнего вида объектов нет, а есть только фирменная надпись рядом с логотипом компании Fire Point.

Оружие ВСУ — данные о регистрации Pelikan и Peace Dove

На портале также есть данные о регистрации предыдущих торговых марок. В частности, в 2024 году речь шла о названиях "Файер Поинт" и Fire Point, а 23 марта 2026 — о Fire Point рядом с логотипом. При этом до сих пор продолжается рассмотрение всех заявок, а решения нет.

На странице в соцсети X основателя и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана пока нет комментариев по поводу Pelikan и Peace Dove. Кроме того, на сегодня нет официальных подтверждений, что FP-7 — это Pelikan ("Пеликан"), а более дальнобойное средство поражения FP-9 — Peace Dove ("Пис дал", "Голубь мира").

Оружие ВСУ — что известно о ракетах FP-7 и FP-9

Денис Штилерман ранее сообщил в интервью "24 каналу" о работе над баллистическими ракетами FP-7 и FP-9, которыми будут бить по стратегическим объектам РФ на российской территории. Главный конструктор объяснил, что FP-7 (вероятно, Pelikan) похожа на американскую ракету ATACMS: летит на расстояние около 300-400 км, но дешевле и с меньшей боевой частью (150 кг). Также отмечается, что ее создали на основе ракеты 48Н6 для С-300/С-400. На видео с кадрами первого пуска — старт с решетчатой пусковой установки.

По словам представителя компании, FP-7 уже находилась в тестовом полете, а первый боевой пуск может состояться в начале лета 2026 года. Также он коротко рассказал о баллистической ракете FP-9, которая имеет боевую часть 800 кг и дальность 900 км, сможет достать до Москвы и Санкт-Петербурга: информации о пусках нет.

Еще одно средство поражения, название которого пытается зарезервировать компания Fire Point, — это ракета FP-5 "Фламинго": ее удары четыре раза подтверждал Генштаб ВСУ. Согласно официальным данным, это завод "Промсинтез" в Чапаевске Самарской области (март 2026), полигон "Капустин Яр", арсенал ГРАУ и "Воткинский завод" в Воткинске в Удмуртии (февраль 2026).

Отметим, Фокус писал об оружии ВСУ, с которым Украина вошла в 2025 год, — о других ракетах с орнитологическими названиями. Речь идет о баллистической ракете "Сапсан"/"Гром-2", над которой работают два десятилетия, говорится в аналитическом материале портала. В частности, на момент начала большой войны средство поражения было готово на 80%, а серийное производство и применение началось в 2025 году.

Напоминаем, Денис Штилерман рассказал, как связана ракетная программа Украины и Ирана и почему украинские наработки не использовались внутри страны.