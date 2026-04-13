Розробник "Фламінго" зарезервував назви Pelican і Peace Dove для нових ракет: яка зброя вже літає

Компанія-виробник ракет "Фламінго" зарезервувала два бренди, Pelican і Peace Dove для нових засобів ураження України, показала база даних торгівельних марок. Україна може отримати нову балістичну зброю з новими орнітологічними назвами. Чим особлива новітня балістика, які ракети вже мали бойове застосування для ударів по Російській Федерації та яка зброя здатна дістати до Москви?

30 березня 2026 року компанія Fire Point, яка випускає ударні дрони FP-1 та FP-2 й крилату ракету FP-5 "Фламінго", подала заявку на реєстрацію чотирьох торгівельних марок, ідеться на порталі Iprop-ua. У реєстраційній заявці вказано, що резервують назви об'єктів, призначених для "пересування землею, повітрям або водою". У переліку — ударні безпілотники й керовані та некеровані ракети. Зарезервовані торгівельні марки Pelican та Peace Dove. Одна з них, Pelican, призначена для української балістики FP-7, написало медіа "24 канал".

Заявки на реєстрацію торгівельних марок перебувають на стадії розгляду — це документи № m202606089 (на Flamingo), № m202606096 ("Фламінго"), № m202606101 (Pelikan), № m202606103 ("Пелікан"), № m202606105 (Peace Dove). Вказано, що назви резервуються для товарів та послуг класів 9 (вимірювальні апарати та датчики), 12 (апарати для переміщення у трьох стихіях), 13 (боєприпаси), 37 (встановлення та ремонт), 42 (програмне забезпечення). Зовнішнього вигляду об'єктів не має, а є лише фірмовий надпис поруч з логотипом компанії Fire Point.

Зброя ЗСУ — дані про реєстрацію Pelikan та Peace Dove Фото: Скриншот

На порталі також є дані про реєстрацію попередніх торгівельних марок. Зокрема, у 2024 році ішлося про назви "Файєр Поінт" та Fire Point, а 23 березня 2026 — про Fire Point поруч з логотипом. При цьому до сьогодні триває розгляд усіх заявок, а рішення немає.

На сторінці в соцмережі X засновника та головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана поки немає коментарів щодо Pelikan та Peace Dove. Крім того, на сьогодні немає офіційних підтверджень, що FP-7 — це Pelikan ("Пелікан"), а більш далекобійний засіб ураження FP-9 — Peace Dove ("Піс дав", "Голуб миру").

Зброя ЗСУ — що відомо про ракети FP-7 та FP-9

Денис Штілерман раніше повідомив у інтерв'ю "24 каналу" про роботу над балістичними ракетами FP-7 та FP-9, якими битимуть по стратегічних об'єктах РФ на російській території. Головний конструктор пояснив, що FP-7 (вірогідно, Pelikan) схожа на американську ракету ATACMS: летить на відстань близько 300-400 км, але дешевша та з меншою бойовою частиною (150 кг). Також зауважується, що її створили на основі ракети 48Н6 для С-300/С-400. На відео з кадрами першого пуску — старт з решітчатої пускової установки.

Зі слів представника компанії, FP-7 вже перебувала в тестовому польоті, а перший бойовий пуск може відбутись на початку літа 2026 року. Також він коротко розповів про балістичну ракету FP-9, яка має бойову частину 800 кг і дальність 900 км, зможе дістати до Москви та Санкт-Петербургу: інформації про пуски немає.

Ще один засіб ураження, назву якого намагається зарезервувати компанія Fire Point, — це ракета FP-5 "Фламінго": її удари чотири рази підтверджував Генштаб ЗСУ. Згідно з офіційними даними, це завод "Промсинтез" у Чапаєвську Самарської області (березень 2026), полігон "Капустин Яр", арсенал ГРАУ та "Воткинський завод" у Воткінську в Удмуртії (лютий 2026).

Зазначимо, Фокус писав про зброю ЗСУ, з якою Україна увійшла у 2025 рік, — про ракети з іншими орнітологічними назвами. Ідеться про балістичну ракету "Сапсан"/"Грім-2", над якою працюють два десятиліття, ідеться в аналітичному матеріалі порталу. Зокрема, на момент початку великої війни засіб ураження був готовий на 80%, а серійне виробництво та застосування почалось у 2025 році.

