Зеленский назвал новые направления ударов ВС РФ: каковы ключевые цели
Российская Федерация составила перечень компаний украинского военно-промышленного комплекса, которые станут целями следующих обстрелов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Целями РФ станут ракетные предприятия, причем Кремль использует не только оружие, но и пропаганду. Какие направления ракетных технологий могут оказаться под российским ударом?
Москва выбрала предприятия из сферы ракетных технологий, которые станут следующими целями российских атак, говорится в Telegram-канале Зеленского. При этом отмечается, что этим предприятиям угрожают три типа атак — военные, политические и пропагандистские. Под угрозой находится ракетная отрасль Украины, подчеркнул президент.
Заявление Зеленского появилось в день массированного удара ВС РФ 2 июня, когда погибло 16 украинцев и взрывалось в Киеве и Днепре. Президент предупредил об угрозе для ракетных технологий и уточнил, что россияне будут бить по двум направлениям — по попыткам создать баллистические ракеты и по производству противоракет.
"Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя — способность Украины выработать собственную баллистическую систему и локализовать производство антибаллистической защиты", — говорится в заметке главы государства.
Выяснилось, что информация о новых направлениях ударов РФ поступила от руководителя ГУР МОУ Олега Иващенко. Иващенко рассказал о том, как РФ обходит санкции и строит все новые ракеты для ударов по Украине, какой план имеет по срыву выборов в Армении. Кроме того, разведка узнала об угрозах для отдельных отраслей ВПК Украины.
"Знаем также, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине выбраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий", — написал Зеленский.
Заметим, глава государства не называл компании и разработки, которым могут угрожать новые удары ВС РФ. При этом ранее Фокус писал, что разработкой украинской баллистики (FP-7 и FP-9) и антибаллистической программой (проект "Фрея") занимается Fire Point, производитель ударных дронов FP-1, FP-2, ракеты "Фламинго". Главный инженер Денис Штилерман пока не комментировал ситуацию. Кроме того, украинские власти говорили о запуске в серию баллистических ракет "Сапсан", о развитии крылатой ракеты "Нептун". Также медиа писали о ракетах для ЗРК "Корал" и о работе над ракетами для С-300 и для ЗРК "Бук".
Обстрелы Украины — детали
Заявление Зеленского прозвучало после массированного удара ВС РФ по Украине в ночь на 2 июня. Инфографика с траекторией ракет и дронов РФ канала "Стратегическая авиация РФ" показывает, что большинство средств поражения направлялось на Киев, причем россияне не пожалели восемь гиперзвуковых "Цирконов". Кроме того, ракеты "Калибр" летели на Днепр.
Между тем военные администрации подтвердили удар РФ по Киеву (взрывалось в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах), а также в Днепре (полностью разрушили семь домов). Между тем Минобороны РФ заявило, что в очередной раз якобы "попало" по предприятиям ВПК Украины.
Напоминаем, аналитик рассказал, какой запас ракет "Циркон" может быть у ВС РФ и почему они особенно опасны. Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнта объяснил, какова ситуация с ракетами ЗРК Patriot, которые могут сбить "Цирконы" и также баллистику.