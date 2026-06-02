Зеленский назвал новые направления ударов ВС РФ: каковы ключевые цели

Российская Федерация составила перечень компаний украинского военно-промышленного комплекса, которые станут целями следующих обстрелов, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Целями РФ станут ракетные предприятия, причем Кремль использует не только оружие, но и пропаганду. Какие направления ракетных технологий могут оказаться под российским ударом?

Москва выбрала предприятия из сферы ракетных технологий, которые станут следующими целями российских атак, говорится в Telegram-канале Зеленского. При этом отмечается, что этим предприятиям угрожают три типа атак — военные, политические и пропагандистские. Под угрозой находится ракетная отрасль Украины, подчеркнул президент.

Заявление Зеленского появилось в день массированного удара ВС РФ 2 июня, когда погибло 16 украинцев и взрывалось в Киеве и Днепре. Президент предупредил об угрозе для ракетных технологий и уточнил, что россияне будут бить по двум направлениям — по попыткам создать баллистические ракеты и по производству противоракет.

"Россия определяет это как стратегическую угрозу для себя — способность Украины выработать собственную баллистическую систему и локализовать производство антибаллистической защиты", — говорится в заметке главы государства.

Выяснилось, что информация о новых направлениях ударов РФ поступила от руководителя ГУР МОУ Олега Иващенко. Иващенко рассказал о том, как РФ обходит санкции и строит все новые ракеты для ударов по Украине, какой план имеет по срыву выборов в Армении. Кроме того, разведка узнала об угрозах для отдельных отраслей ВПК Украины.

"Знаем также, что одним из ключевых направлений для дальнейших российских ударов по Украине выбраны украинские компании, которые демонстрируют прогресс в развитии всех типов ракетных технологий", — написал Зеленский.

Обстрелы Украины — Зеленский о новых целях ВС РФ, 2 июня

Заметим, глава государства не называл компании и разработки, которым могут угрожать новые удары ВС РФ. При этом ранее Фокус писал, что разработкой украинской баллистики (FP-7 и FP-9) и антибаллистической программой (проект "Фрея") занимается Fire Point, производитель ударных дронов FP-1, FP-2, ракеты "Фламинго". Главный инженер Денис Штилерман пока не комментировал ситуацию. Кроме того, украинские власти говорили о запуске в серию баллистических ракет "Сапсан", о развитии крылатой ракеты "Нептун". Также медиа писали о ракетах для ЗРК "Корал" и о работе над ракетами для С-300 и для ЗРК "Бук".

Заявление Зеленского прозвучало после массированного удара ВС РФ по Украине в ночь на 2 июня. Инфографика с траекторией ракет и дронов РФ канала "Стратегическая авиация РФ" показывает, что большинство средств поражения направлялось на Киев, причем россияне не пожалели восемь гиперзвуковых "Цирконов". Кроме того, ракеты "Калибр" летели на Днепр.

Обстрелы Украины — траектория ракет и дронов РФ 2 июня

Между тем военные администрации подтвердили удар РФ по Киеву (взрывалось в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах), а также в Днепре (полностью разрушили семь домов). Между тем Минобороны РФ заявило, что в очередной раз якобы "попало" по предприятиям ВПК Украины.

Напоминаем, аналитик рассказал, какой запас ракет "Циркон" может быть у ВС РФ и почему они особенно опасны. Между тем представитель Воздушных сил Юрий Игнта объяснил, какова ситуация с ракетами ЗРК Patriot, которые могут сбить "Цирконы" и также баллистику.