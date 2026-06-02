РФ собрала 200 "Цирконов" и бьет ими из Курской области: почему их трудно сбить, — СМИ

Вооруженные силы Российской Федерации имеют запас в 200 гиперзвуковых ракет "Циркон", которые перед ударом поднимаются на высоту 40 км и могут сбиваться только ЗРК Patriot, рассказал аналитик. Обычно эти противокорабельные ракеты запускались с моря или с наземных мобильных береговых пусковых установок "Бастион", которые дислоцировались в Крыму. Теперь появилась информация, что их перевели в Курскую область: путь в Киев сократился с 600 до 400 км.

Российское командование активнее использует ракеты "Циркон" против нехарактерных наземных целей, надеясь повысить эффективность атак, сказал аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной в комментарии медиа "РБК-Украина". Россияне и раньше использовали эти средства поражения, но в последнем обстреле их было восемь и они направлялись в сторону Киевской, Харьковской и Винницкой областей. При этом в предыдущих отчетах командования говорилось о пусках с ВОТ Крыма, то теперь пусковые разместили в Курской области, подчеркнул аналитик.

Земляной объяснил, что РФ переделала ракеты "Циркон" под установки "Бастион", которые ранее стреляли "Ониксами" из Крыма, а теперь их перевели под Курск. Отныне время подлета к Киеву сократилось до 3-6 минут, и у средств ПВО остается слишком мало времени на реагирование. Кроме того, отмечается, что ракета имеет высокую точность, поскольку должна попасть в корабль посреди моря, уточнил эксперт.

Обстрел Украины 2 июня — как выглядит комплекс "Бастион" ВС РФ

В материале также разъясняется, могут ли имеющиеся средства ПВО Украины справиться с ракетой "Циркон". По словам аналитика, их можно сбить ЗРК Patriot, но комплекс должен стоять наготове на определенных позициях. Проблема заключается в том, что в ВСУ дефицит противоракет, и об этом рассказали в Воздушных силах. Между тем Земляной напомнил, что россияне могут изготавливать по 10 "Цирконов" в месяц, но из-за редкого использования могли их накопить до 200 ед.

"Оккупанты не применяют "Цирконы" массово. Вместо этого их используют для диверсификации номенклатуры вооружения и создания дополнительного давления на украинскую ПВО", — привело медиа слова эксперта.

Заметим, что в целом за четыре года войны ПВО смогло суммарно сбить 11 "Цирконов", говорится в отчете командования по состоянию на 24 февраля 2026 года. Между тем с начала 2026 года Воздушные силы около восьми раз информировали об ударах российских "Цирконов": это произошло 20 января (одна ракета), 24 января (две ракеты), четыре раза в феврале (летело 12 ракет, из них шесть обезвредили), 14 марта (2 ракеты, 1 сбитие), 24 мая (три ракеты), 2 июня (8 ракет). В 2024 году украинская разведка писала о возможностях российского ВПК, которое способно изготавливать за месяц по 10 ракет "Циркон". Можно посчитать, что в течение пяти месяцев 2026 года россияне могли получить от 50 ракет, а использовали суммарно 28.

Отметим, в отчете Воздушного командования, опубликованном утром 2 июня, указано, что ВС РФ ударили по Украине восемью ракетами "Циркон", при этом ни одну не смогли сбить украинские средства ПВО. После этого появился комментарий представителя ВС ВСУ Юрия Игната, пояснивший, что сбивание зависит от наличия ракеты для ЗРК Patriot, которых мало поступает от западных партнеров.

Напоминаем, городской голова Днепра Борис Филатов показал последствия обстрела 2 июня: россияне ударили кассетными боеприпасами. В сети показали разрушения в Киеве, когда под удар попал автосалон, пять поликлиник и здание налоговой.