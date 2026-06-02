РФ зібрала 200 "Цирконів" і б'є ними з Курської області: чому їх важко збити, — ЗМІ

Збройні сили Російської Федерації мають запас у 200 гіперзвукових ракет "Циркон", які перед ударом підіймаються на висоту 40 км і можуть збиватись лише ЗРК Patriot, розповів аналітик. Зазвичай ці протикорабельні ракети запускались з моря або з наземних мобільних берегових пускових установок "Бастіон", які дислокувались в Криму. Тепер з'явилась інформація, що їх перевели в Курську область: шлях до Києва скоротився з 600 до 400 км.

Російське командування активніше використовує ракети "Циркон" проти нехарактерних наземних цілей, сподіваючись підвищити ефективність атак, сказав аналітик Українського центру безпеки та співпраці Антон Земляний у коментарі медіа "РБК-Україна". Росіяни й раніше використовували ці засоби ураження, але в останньому обстрілі їх було вісім і вони прямували у бік Київської, Харківської та Вінницької областей. При цьому у попередніх звітах командування ішлося про пуски з ТОТ Криму, то тепер пускові розмістили в Курській області, наголосив аналітик.

Земляний пояснив, що РФ переробила ракети "Циркон" під установки "Бастіон", які раніше стріляли "Оніксами" з Криму, а тепер їх перевели під Курськ. Відтепер час підльоту до Києва скоротився до 3-6 хвилин, і у засобів ППО залишається надто мало часу на реагування. Крім того, зауважується, що ракета має високу точність, оскільки повинна влучити у корабель посеред моря, уточнив експерт.

Обстріл України 2 червня — як виглядає комплекс "Бастіон" ЗС РФ Фото: Відкриті джерела

У матеріалі такоє є роз'яснюється, чи можуть наявні засоби ППО України впоратись з ракетою "Циркон". Зі слів аналітика, їх можна збити ЗРК Patriot, але комплекс має стояти напоготові на певних позиціях. Проблема полягає в тому, що у ЗСУ дефіцит протиракет, і про це розповіли у Повітряних силах. Тим часом Земляний нагадав, що росіяни можуть виготовляти по 10 "Цирконів" на місяць, але через рідкісне використання могли їх накопичити до 200 од.

"Окупанти не застосовують "Циркони" масово. Натомість їх використовують для диверсифікації номенклатури озброєння та створення додаткового тиску на українську ППО", — навело медіа слова експерта.

Зауважмо, що в цілому за чотири роки війни ППО змогло сумарно збити 11 "Цирконів", ідеться у звіті командування станом на 24 лютого 2026 року. Тим часом з початку 2026 року Повітряні сили близько вісім разів інформували про удари російських "Цирконів": це сталось 20 січня (одна ракета), 24 січня (дві ракети), чотири рази у лютому (летіло 12 ракет, з них шість знешкодили), 14 березня (2 ракети, 1 збиття), 24 травня (три ракети), 2 червня (8 ракет). У 2024 році українська розвідка писала про спроможності російського ВПК, яке здатне виготовляти за місяць по 10 ракет "Циркон". Можна порахувати, що протягом п'яти місяців 2026 року росіяни могли отримати від 50 ракет, а використали сумарно 28.

Зазначимо, у звіті Повітряного командування, опублікованому зранку 2 червня, вказано, що ЗС РФ вдарила по Україні вісьмома ракетами "Циркон", при цьому жодну не змогли збити українські засоби ППО. Після цього з'явився коментар речника ПС ЗСУ Юрія Ігната, який пояснив, що збиття залежить від наявності ракети для ЗРК Patriot, яких замало надходить від західних партнерів.

Нагадуємо, міський голова Дніпра Борис Філатов показав наслідки обстрілу 2 червня: росіяни вдарили касетними боєприпасами. У мережі показали руйнування у Києві, коли під удар потрапив автосалон, п'ять поліклінік та будівля податкової.