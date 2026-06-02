Как выглядит автосалон, больницы и налоговая в Киеве после атаки РФ: руины и разбитые стекла (видео)

Российская Федерация устроила обстрел Украины 2 июня, и в результате атаки дронов и ракет в Киеве полностью выгорел автосалон на Подоле, показали видео из соцсетей. Вместе с тем россияне повредили пять столичных больниц и здание налоговой на правом берегу Днепра. На фото и видео с места событий — последствия ночной атаки РФ с использованием гиперзвуковых "Цирконов", баллистики и крылатых ракет.

Под удар ВС РФ попал автосалон Zeekr, расположенный недалеко от Днепра на Подоле, рассказали владельцы на странице Instagram. Утром 2 июня на странице появилось сообщение, что салон закрыт из-за российского обстрела. На видео с места событий — разрушенное помещение: видим обломки строительных конструкций, поврежденные автомобили, работников и спасателей, которые разбирают обломки того, что раньше было автосалоном дилерского центра премиум-бренда китайских электромобилей Zeekr.

Обстрел Украины 2 июня — детали разрушений в автосалоне Zeekr

ГСЧС Киева опубликовало фото, на котором показало вид автосалона извне: помещение почернело, не осталось целых стекол, но чудом уцелела надпись Zeekr.

Відео дня

Обстрел Украины 2 июня — автосалон Zeekr снаружи, 2 июня Фото: ГСЧС

На страницах Министерства здравоохранения и Государственной налоговой службы сообщили о повреждениях в результате российского удара 2 июня.

Минздрав заявил, что ВС РФ в Киеве разбили пять больниц, среди них — две специализированные (названия не уточняются) и еще три поликлиники в Подольском, Святошинском и Голосеевском районах. Ведомство отметило, что в момент обстрела пациенты, врачи, медперсонал находились в укрытии: раненых нет. От обстрела особенно пострадали второй и третий этажи поликлиники в Голосеевском районе.

"Всем пострадавшим медики оказывают необходимую помощь. На местах работают экстренные службы, продолжается ликвидация последствий обстрела", — говорится в сообщении.

На серии фото, появившихся на странице Facebook Минздрава, — медучреждение, у которого снесло верхние этажи, кабинеты с поврежденной медицинской аппаратурой и мебелью.

Глава налоговиков Леся Карнаух написала на Facebook, что из-за атаки ВС РФ пострадало здание на правом берегу. Уточняется, что раненых нет, но побиты окна, повреждены служебные кабинеты и помещения. На опубликованных фото — фасад столичной налоговой, на котором вынесло все окна вместе с кондиционерами, кабинеты с побитыми стенами, потолком, мебелью, техникой, а пол засыпан мелкими осколками стекла.

Обстрел Украины 2 июня — детали

Отметим, в ночь на 2 июня ВС РФ атаковали ракетами и дронами Киев, Днепр, Харьков, другие украинские регионы. В результате российского удара погибли 13 человек, среди них — двухлетний ребенок в Днепре. Воздушные силы сообщили, что россияне для удара по украинцам использовали восемь ракет "Циркон" и другие средства поражения (656 дронов, 33 баллистических ракеты "Искандер-М", 27 ракет Х-101, 5 ракет "Калибр"). Также появилось заявление Минобороны РФ: ведомство заявило, что, обстреливая дом с детьми, атаковало "предприятия ВПК Украины".

Напоминаем, глава МВД Игорь Клименко рассказал о гибели спасателя во время повторного удара РФ по Днепру.