Ехал спасать людей: стало известно, кем был убитый россиянами в Днепре майор ГСЧС

Заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко погиб в Днепре в результате российского обстрела. В момент удара спасатель направлялся на вызов.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

По его словам, Антон Ярмоленко стал одной из жертв российского комбинированного обстрела Украины.

"Среди жертв обстрела наш спасатель — заместитель начальника пожарно-спасательного отряда, майор Антон Ярмоленко. В момент удара он как раз направлялся на вызов", — сообщил Клименко.

По данным МВД, в результате атаки по Украине погибли 13 человек, еще более 100 пострадали. Наибольшим разрушениям подверглись Киев, Днепр и Харьков.

В Днепре, где погиб спасатель, разрушены многоквартирные дома. Всего в городе погибли девять человек, среди них ребенок. Еще 35 жителей пострадали, также есть информация о шести пропавших без вести.

Кроме того, спасатель и двое гражданских пострадали в результате ночной атаки в Каменском. В Харькове повреждены жилые дома и продуктовое предприятие, пострадали более 10 человек.

В ночь на 2 июня российские войска осуществили массированную ракетную атаку на Украину. Взрывы раздавались в Киеве, Харькове, Днепре, Запорожье и Сумах. В столице получили повреждения жилые дома, возникли пожары, а в нескольких районах произошло отключение электроэнергии.

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска ударными беспилотниками атаковали приграничные районы Черниговской области. В селе Машево Семеновской общины в результате попадания дрона полностью сгорело здание местной школы. По данным областных властей, учебное заведение уничтожили два беспилотника типа "Герань". Пострадавших не было.