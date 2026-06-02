Зеленський назвав нові напрямки ударів ЗС РФ: які ключові цілі

Російська Федерація склала перелік компаній українського військовопромислового комплексу, які стануть цілями наступних обстрілів, заявив президент України Володимир Зеленський. Цілями РФ стануть ракетні підприємства, при чому Кремль використає не лише зброю, а й пропаганду. Які напрямки ракетних технологій можуть опинитись під російським ударом?

Москва обрала підприємства зі сфери ракетних технологій, які стануть наступними цілями російських атак, ідеться у Telegram-каналі Зеленського. При цьому наголошується, що цим підприємствам загрожують три типи атак — військові, політичні та пропагандистські. Під загрозою перебуває ракетна галузь України, наголосив президент.

Заява Зеленського з'явилась у день масованого удару ЗС РФ 2 червня, коли загинуло 16 українців і вибухало у Києві та Дніпрі. Президент попередив про загрозу для ракетних технологій і уточнив, що росіяни битимуть по двох напрямках — по спробах створити балістичні ракети і по виробництву протиракет.

"Росія визначає це як стратегічну загрозу для себе – спроможність України виробити власну балістичну систему й локалізувати виробництво антибалістичного захисту", — ідеться у дописі глави держави.

З'ясувалось, що інформація про нові напрямки ударів РФ надійшла від керівника ГУР МОУ Олега Іващенка. Іващенко розповів про те, як РФ обходить санкції та будує все нові ракети для ударів по Україні, який план має щодо зриву виборів у Вірменії. Крім того, розвідка дізналась про загрози для окремих галузей ВПК України.

"Знаємо також, що одним із ключових напрямків для подальших російських ударів по Україні обрано українські компанії, які демонструють прогрес у розвитку всіх типів ракетних технологій", — написав Зеленський.

Обстріли України — Зеленський про нові цілі ЗС РФ, 2 червня

Зауважмо, глава держави не називав компанії та розробки, яким можу загрожувати нові удари ЗС РФ. При цьому раніше Фокус писав, що розробкою української балістики (FP-7 та FP-9) та антибалістичною програмою (проєкт "Фрея") займається Fire Point, виробник ударних дронів FP-1, FP-2, ракети "Фламінго". Головний інженер Денис Штілерман поки не коментував ситуацію. Крім того, українська влада говорила про запуск у серію балістичних ракет "Сапсан", про розвиток крилатої ракети "Нептун". Також медіа писали про ракети для ЗРК "Корал" та про роботу над ракетами для С-300 та для ЗРК "Бук".

Заява Зеленського пролунала після масованого удару ЗС РФ по Україні в ніч на 2 червня. Інфографіка з траєкторією ракет та дронів РФ каналу "Стратегічна авіація РФ" показує, що більшість засобів ураження прямувала на Київ, при чому росіяни не пошкодували вісім гіперзвукових "Цирконів". Крім того, ракети "Калібр" летіли на Дніпро.

Обстріли України — траєкторія ракет та дронів РФ 2 червня

Тим часом військові адміністрації підтвердили удар РФ по Києву (вибухало у Подільському, Святошинському та Голосіївському районах), і також у Дніпрі (повністю зруйнували сім будинків). Тим часом Міноборони РФ заявило, що вкотре начебто "влучило" по підприємствах ВПК України.

Нагадуємо, аналітик розповів, який запас ракет "Циркон" може бути у ЗС РФ і чому вони особливо небезпечні. Тим часом речник Повітряних сил Юрій Ігнта пояснив, яка ситуація з ракетами ЗРК Patriot, які можуть збити "Циркони" і також балістику.