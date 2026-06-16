Ракета полностью готова: в Fire Point заявили о создании собственной антибаллистики (видео)

Украинская ракета-перехватчик FP-7.x, предназначенная для борьбы с баллистическими ракетами и воздушными угрозами, готова.

Об этом на полях международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже рассказал журналистам соучредитель компании и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман.

"Мы провели ее испытания. Она полностью на максимальных ускорениях отклонялась и имитировала получение таких очень агрессивных команд от ситуативного центра по поводу своего управления", — объяснил он.

Штилерман также напомнил, что эта ракета сначала разрабатывалась советским правительством как перехватчик баллистики, поэтому она для этого приспособлена.

Первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x комплекса противовоздушной обороны FREYJA компания Fire Point показала еще в начале месяца.

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По информации Financial Time, ракета поднялась на высоту 25 км, что соответствует рабочим параметрам систем Patriot, и подтвердила способность перехватывать баллистические цели. Однако в отличие от американских ракет, украинская разработка гораздо дешевле. По оценкам разработчиков, стоимость одной ракеты FP-7.x составит около $700 тысяч против $3,8 млн за PAC-3 для Patriot.

FP-7.x является составной частью перспективной системы противовоздушной обороны Freyja. В нее также будут входить радары, системы обнаружения целей и командно-управляющие комплексы, обеспечиваемые европейскими партнерами.

В Fire Point заявляют, что при благоприятных условиях серийное производство может начаться уже в августе 2026 года. Однако оно зависит от поставки инфракрасной головки самонаведения, которую FP планирует получить от немецкой компании Diehl Defence.

Полностью готовые к использованию ракеты должны стать в 2027 году.

Как пишет УНН, компания Fire Point впервые участвует в Eurosatory и представила полную линейку собственных разработок.

Среди них — ударные дроны FP-1 и FP-2, крылатая ракета наземного базирования FP-5 Flamingo, уже упомянутая противобаллистическая ракета FP-7.х, а также баллистическая ракета FP-9 с дальностью до 850 км и полезной нагрузкой 800 кг.

Также компания показала станки для намотки карбоновых конструкций, стенды для тестирования ракетных двигателей, компьютерный томограф для крупных ракетных двигателей, навигационные решения и безлюфтовые сервоприводы для баллистических ракет.

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